Liefhebbers van racegames met een focus op competitie en realisme hebben een prima najaar achter de rug. Games als F1 2017, Project Cars 2, Forza Motorsport 2 en Gran Turismo Sport houden samen vele tienduizenden racers aan hun consoles en pc's gekluisterd. Met Need for Speed Payback verschijnt binnenkort een racegame die het over een heel andere boeg gooit. Verrassend is dat natuurlijk allerminst. De langlopende spelserie van Electronic Arts vindt zijn wortels diep in het arcade-subgenre. Need for Speed: Hot Pusuit - het origineel, niet de latere remake - geldt zelfs als een van de belangrijkste games die dat genre hebben vormgegeven.

Hoewel de Need for Speed-serie door de jaren heen weleens een poging heeft gedaan om zichzelf opnieuw uit te vinden, is Need for Speed Payback 'gewoon weer' een Need for Speed-game zoals je die zou verwachten. Illegale straatraces en uit handen blijven van de politie vormen daarbij de twee belangrijkste basisingrediënten. Ook zijn enkele elementen uit de vorige Need for Speed-game behouden gebleven, zoals Autolog en een grote, open spelwereld als terrein om op te racen. Tel daarbij op dat de game vijf afzonderlijke racestijlen heeft, en je hebt al een aardig beeld van hoe deze racer in elkaar steekt.

Het verhaal behoeft daarbij nauwelijks uitleg. De speler komt in de schoenen te staan van een klein groepje racers, waarbij hoofdrolspelers Tyler, Mac en Jess elkaar afwisselen achter het stuur. Elk van hen heeft bepaalde specialismen, maar ook een heel eigen personage. Hoewel het verhaal van een kleine crew die het machtige The House probeert te verslaan weinig origineel is, wordt dat verhaal wel middels leuke tussenfilmpjes overgebracht. Die filmpjes zijn voorzien van prima acteerwerk, wat het ietwat karige plot meteen een stuk leuker maakt.

Tijdens de openingsfase van de game zien we hoe de crew van racers uit elkaar wordt gedreven door toedoen van The House, de machtige organisatie die alles in Fortune Valley in zijn greep houdt. De naam geeft het al een beetje weg: Fortune Valley is een gebied dat gebaseerd is op gokstad Las Vegas en de omliggende omgeving. Dat betekent dus dat je niet alleen rond casino's racet, maar ook door stukken woestijn scheurt en de heuvels in gaat. Het maakt de spelwereld van Need for Speed Payback gevarieerd genoeg om af en toe een welkome 'change of scenery' te krijgen.

Tyler, Mac en Jess komen zes maanden na de gebeurtenissen in de proloog weer bij elkaar en zijn vastbesloten om hun vijanden te verslaan en ze te beroven van hun macht. Want wat blijkt: The House regelt illegale races en heeft een stevige vinger in de pap als het gaat om wie de races wint. Doorgestoken kaart dus. Dat schiet de racers uiteraard in het verkeerde keelgat, en het biedt ze een kans om het Huis daar te raken waar het pijn doet, namelijk in de portemonnee. De pijlen worden gericht op de belangrijkste straatrace van het jaar. Om die te bereiken, moet het drietal eerst een hele serie andere races en uitdagingen zien te volbrengen, tegen een breed scala aan racers uit de omgeving. Daarmee is ook het klassieke 'werk je op en word de beste straatracer' weer van de partij. We schreven het al, het is niet het meest originele plot. Gelukkig staat dat het raceplezier niet per definitie in de weg.