EA kondigt woensdag nieuwe Need For Speed-game aan

Electronic Arts heeft een Need For Speed-pagina online gezet met daarop een timer die aftelt naar woensdagmiddag 16:00 uur. De uitgever maakt dan waarschijnlijk de eerste details over een nieuwe Need For Speed-game bekend. Dat spel zal ook getoond worden op gamescom.

Op de website staat alleen een timer en geen verdere informatie over de komende Need For Speed-game. Dat er een nieuwe game in de raceserie op komst is, bleek eind juli bij de presentatie van EA's kwartaalcijfers. In de toelichting daarop zei de uitgever in de aanloop naar gamescom een nieuw deel in de serie te zullen onthullen. De gamebeurs in Duitsland begint op 20 augustus.

De Need For Speed-serie bestaat sinds 1994 en heeft in de afgelopen jaren veel veranderingen doorgemaakt. In 2015 gaf EA de reeks een reboot met een game die weer de titel Need For Speed kreeg, zonder verdere toevoegingen. In 2017 kwam Need for Speed Payback uit, momenteel de meest recente game in de serie. Ontwikkelaar Ghost Games heeft de afgelopen jaren de Need For Speed-games in opdracht van EA gemaakt.