EA begint gesloten technische bèta van clouddienst Project Atlas

EA begint vandaag een gesloten bèta van zijn cloudgamingdienst Project Atlas. Er zijn slechts een paar games speelbaar via de test. Die maakt het wel mogelijk om saves op te slaan in de cloud en om op andere apparaten verder te spelen.

Het gaat om een technische test, zegt EA. Het bedrijf test daarbij vooral zaken als hoe de dienst werkt met beperkte bandbreedtes of netwerksterktes. 'Hoge latency maakte cloud-gaming altijd onmogelijk voor serieuze gamers, maar met de huidige infrastructuren wordt dat eindelijk een optie', schrijft het bedrijf. EA gebruikt Amazon Web Services om de dienst te draaien. Daarbij wordt constant gekeken naar de dichtstbijzijnde server voor de speler.

EA zegt ook dat het wil kijken hoe de technologie werkt met verschillende soorten games. Het gaat daarbij om games waarbij zowel veel graphics moeten worden ingeladen als schietspellen waarbij precisie belangrijk is. In de bèta komen vier games beschikbaar: FIFA 19, Titanfall 2, Need for Speed: Rivals, en Unravel. De games zijn in HD-kwaliteit te streamen verschillende apparaten. EA noemt daarbij de mogelijkheid om zowel op een smart-tv als een smartphone te spelen, naast de pc of Mac. Via Origin is het mogelijk van het ene apparaat te wisselen naar het andere. Ook wordt in de bèta crossplay multiplayer ondersteund. Spelers kunnen dan met vrienden spelen die op andere apparaten aan het spelen zijn.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op de website van EA, maar het bedrijf wel dat er slechts een kleine groep spelers van de bèta gebruik kan maken. Project Atlas was al vorig jaar aangekondigd, maar het was lange tijd niet bekend wanneer die breder beschikbaar zou komen. Ook nu is nog geen tijdlijn bekend voor wanneer een definitieve versie uit komt.