Volkswagen onthult elektrische ID.3-auto met bereik van 330, 420 of 550km

Volkswagen heeft op de internationale motorshow in Frankfurt de ID.3 onthuld. Deze geheel elektrisch aangedreven hatchback komt uit in drie verschillende versies, waarbij de reikwijdtes uitkomen op 330, 420 of 550km.

De drie versies onderscheiden zich op het vlak van de accucapaciteit. Zo krijgt de goedkoopste versie een 45kWh-accu waarmee op grond van de wltp-norm een bereik van 330km mogelijk zou moeten zijn. Daarnaast komt er een versie met een 58kWh-accu voor een opgegeven actieradius van maximaal 420km en het topmodel krijgt een 77kWh-accu om 550km op een lading te kunnen afleggen.

Volkswagen meldt dat het laadproces via een speciale app is op te starten, te stoppen en te volgen. In de thuissituatie of bij publieke laadpalen kan de kleinste accu op wisselstroom met 7,2kW laden; bij gelijkstroom is dat vermogen 50kW, al kan dat optioneel ook worden verhoogd tot 100kW. De 77kWh-accu is met wisselstroom te laden met 11kW en bij gelijkstroom met 125kW. Volgens de fabrikant is de 58kWh-accu bij een laadvermogen van 100kW in dertig minuten op te laten tot een actieradius van 290km.

De achterwielaangedreven ID.3 wordt gebouwd op het MEB-platform, waarbij de elektromotor, de elektronische aansturing en de eentrapstransmissie in de achteras zijn geïntegreerd. De Duitse fabrikant benadrukt dat de accu in de vloer is weggestopt en ook andere componenten op een plaatsbesparende manier zijn verwerkt, wat een laag zwaartepunt, een gunstige gewichtsverdeling en een relatief grote interieurruimte zou opleveren.

De auto is voorzien van een digitaal instrumentenpaneel en een centraal geplaatst 10,1"-display, wat optioneel kan worden aangevuld met een 'augmented realityhead-up display' om informatie op de voorruit te projecteren. Verder worden spraakcommando's ondersteund en zijn de meeste bedieningselementen uitgevoerd als aanrakingsgevoelige knoppen, op de raambediening en de knop voor de alarmlichten na.

In Nederland komt de ID.3 1ST als eerste uit, in de tweede helft van volgend jaar. Dit is een speciale, luxe-versie van de ID.3 waarbij bepaalde ontwerpelementen, lichtmetalen velgen en een speciale stemcontrolefunctie aanwezig zijn. Deze versie haalt 420km op een acculading en zal in Duitsland onder de 40.000 euro kosten.

Volkswagen zegt dat de reguliere versies van de nieuwe elektrische auto 'spoedig na' de introductie van de ID.3 1ST volgen. In Duitsland kost de basisversie in ieder geval minder dan 30.000 euro, maar in Nederland liggen de prijzen doorgaans hoger. De fabrikant meldt dat de prijzen nog niet definitief zijn en dat de Nederlandse vanafprijzen binnenkort worden gepubliceerd.