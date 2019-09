'Nieuwe iPhones krijgen betere co-processor voor bepalen locatie en beweging'

Apples nieuwe iPhones, die vermoedelijk dinsdag worden aangekondigd, krijgen volgens MacRumors een betere versie van de Motion-co-processor uit huidige iPhones. De nieuwe processor zou meer sensoren gebruiken om de locatie van de telefoon en bewegingen te tracken.

MacRumors baseert zich op gegevens uit een interne versie van iOS 13. Daaruit zou blijken dat Apple van plan is om een nieuwe co-processor aan de nieuwe A13-soc toe te voegen, die intern onder de namen 'Rose' en 'R1' bekend zou staan. Het zou gaan om een opvolger van de M-series co-processor die niet alleen gebruikmaakt van een kompas, gyroscoop, accelerometer, barometer en microfoons, maar ook data haalt uit de inzet van inertial measurement unit, camerasensoren, ultra-wideband en bluetooth 5.1. Bij bluetooth 5.1 gaat het specifiek om de angle of arrival- en angle of departure-functie, waarmee het mogelijk is om de richting van een bluetooth-signaal te detecteren.

Door deze extra data zou de nieuwe co-processor niet alleen beter in staat zijn om vast te stellen waar het apparaat zich bevindt, maar de chip zou de sensordata ook kunnen samenvoegen om verloren Apple Tags te vinden. Daarnaast zou de nieuwe processor ook een bijdrage leveren in het verwerken van de data voor de people occlustion-functie van ARKit, waarbij augmented reality-objecten op realistische wijze voor, achter en rondom mensen in de ruimte worden geplaatst.

Eerder was er ook al een gerucht waarin wordt uitgegaan van de komst van een andere co-processor voor de nieuwe A13-soc. Deze co-processor zou de soc moeten ontlasten bij berekeningen voor onder andere ar en computer vision. Bij computer vision draait het om systemen die door de camera inzicht te krijgen in de omgeving voor bijvoorbeeld objectherkenning, tracking en het positioneren van animaties op camerabeeld. Waarschijnlijk zal er dinsdag meer duidelijk worden, tijdens een evenement waarop Apple naar verwachting in ieder geval nieuwe iPhones aankondigt.