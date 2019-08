Apple houdt 10 september een evenement voor vermoedelijk nieuwe iPhones

Apple heeft onder de noemer 'By innovation only' uitnodigingen gestuurd voor een evenement dat op dinsdag 10 september in het Apple Park in Cupertino plaatsvindt. Waarschijnlijk kondigt het bedrijf daar in ieder geval nieuwe iPhones aan.

Apple zendt het evenement live via zijn site uit. Apple meldt op de uitnodiging traditiegetrouw niet wat er aangekondigd gaat worden op het evenement over anderhalve week. De tekst 'By innovation only' lijkt daar ook geen aanwijzingen voor te bieden. Er gaan echter al maanden geruchten over de komst van nieuwe iPhones en het bedrijf kondigde zijn smartphones de afgelopen jaren altijd in september aan.

Volgens geruchten introduceert Apple op 10 september drie nieuwe iPhones met een vergelijkbaar ontwerp als de huidige generatie maar met betere camera's. Het zou om twee Pro-modellen kunnen gaan die de XS en XS Max opvolgen en die een derde camerasensor krijgen. Daarnaast kunnen ze omgekeerd laden en verbeterde Face ID krijgen.

Welke producten nog meer aan bod komen is onduidelijk. Mogelijk is er een bescheiden update van de Apple Watch waarvan keramische en titaniummodellen zouden kunnen verschijnen.