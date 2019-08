Gerucht: Apple geeft iPhones Matrix-co-processor voor computer vision

Bloomberg heeft een lijst details over komende Apple-producten online gezet. Volgens de site krijgen de komende iPhones een nieuw type co-processor die de A13 moet ontlasten bij berekeningen voor onder andere voor augmented reality en computer vision.

De co-processor voor de nieuwe A13-soc zou intern onder de aanduidingen Matrix en AMX bekendstaan. De co-processor is bedoeld voor het overnemen van complexe berekeningen die de A13 dan niet hoeft af te handelen, wat mogelijk een positieve invloed op de accuduur heeft. Volgens Bloomberg gaat het dan om berekeningen op het gebied van machine vision en augmented reality, waar Apple hoog op in zou zetten. Veel andere socs hebben inmiddels ook aparte rekenkernen voor zulke taken. Onder meer Huawei, Samsung en Qualcomm gebruiken al langer co-processors om te helpen met taken als beeldherkenning.

Veel van de andere details die Bloomberg publiceert verschenen al bij eerdere berichten. Apple zou 10 september drie nieuwe iPhones introduceren waaronder twee Pro-modellen die de XS en XS Max opvolgen. De smartphones krijgen een vergelijkbaar ontwerp als de huidige generatie maar met betere camera's. De Pro-modellen krijgen een derde camerasensor en meer mogelijkheden voor video-opnames, de opvolger van de XR krijgt een tweede camera voor 'optische zoom'.

Daarnaast kunnen ze omgekeerd laden: zo kunnen ze de de AirPods-headset in hun opberghoes draadloos laden. Verder zouden ze beter bestand zijn tegen onderdompeling in water en voert Apple verbeteringen bij Face ID met onder andere een groter blikveld door.

Ook de iPad Pro's met 11"- en 12,9"-scherm krijgen krachtiger processors en verbeterde camera's, maar geen uiterlijke wijzigen. Een nieuwe iPad, vermoedelijk de goedkoopste tablet in Apples laptop, krijgt een 10,2"- in plaats van een 9,7"-scherm.

De Apple Watch krijgt dit jaar een bescheiden update met wijzigen van de case waarbij onder andere verwijzingen naar keramische en titaniummodellen zijn gevonden. Apple zou werken aan duurdere AirPods die waterdicht zijn en ondersteuning hebben voor noisecancellation. Verder zou er goedkopere HomePod-speaker met twee in plaats van zeven speakers verschijnen. Tenslotte maakt Bloomberg melding van de grotere MacBook Pro die in een behuizing ter grootte van een 15,6"-laptop verschijnt, maar die dankzij smallere schermranden een scherm met diagonaal groter dan 16 inch bevat.

Apple houdt op 10 september een evenement waar naar verwachting in ieder geval de iPhones aangekondigd worden. De geruchten zijn bij Bloomberg op een rij gezet door Mark Gurman, een journalist die bewezen heeft goede bronnen binnen Apple te hebben.