Gerucht: iPhone krijgt in 2021 vingerafdrukscanner achter scherm en Face ID

Volgens analist Ming-Chi Kuo brengt Apple over twee jaar een iPhone uit met een vingerafdrukscanner achter het scherm. Face ID zou echter ook beschikbaar blijven en Apple zou de biometrische technieken voor authenticatie willen combineren.

De analist stelt volgens MacRumors dat er in de komende anderhalf jaar veel technische hindernissen worden overwonnen, waardoor vingerafdrukscanners achter het scherm beter worden. Apple zou daarop willen wachten. Volgens het rapport van Kuo is het waarschijnlijk dat Apple een variant van Qualcomms ultrasone vingerafdrukscanner gaat gebruiken. Het zou gaan om een exemplaar waarbij gebruikers hun vinger op een groot deel van het scherm kunnen plaatsen.

Het rapport claimt dat Apple gezichtsherkenning en beveiliging met een vingerafdruk als complementair ziet. Kuo denkt dat de iPhone-fabrikant de technieken gaat combineren. Sinds de komst van Face ID is de vingerafdrukscanner uit iPhones verdwenen. Android-fabrikanten maken al langere tijd smartphones met een vingerafdrukscanner achter het scherm, maar over het algemeen werkt die trager dan scanners die in de behuizing zelf zijn verwerkt.

Vorige maand ging er ook al een gerucht over de komst van een vingerafdrukscanner achter het scherm in iPhones. Toen werd gesteld dat de techniek volgend jaar al naar de telefoons van Apple zou komen en dat de Face ID-scanner zou verdwijnen. Het nieuwe rapport van Kuo spreekt dat tegen.