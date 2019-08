SNK werkt aan The King of Fighters XV

Ontwikkelaar SNK heeft tijdens het Evo 19-toernooi voor vechtgames bekendgemaakt dat het werkt aan The King of Fighters XV. Details over de game zijn er nog niet. The King of Fighters XIV, de voorganger die in 2016 uitkwam, was de eerste 3d-game in de serie.

Tijdens een presentatie op het toernooi werd de ontwikkeling van The Kings of Fighters XV kort genoemd en in beeld werd een logo getoond. Twitter-gebruiker Wario64 maakte daar verslag van. Verdere informatie over de vechtgame is er niet, maar het is aannemelijk dat het net als de vorige game in de serie een 3d-vechtspel wordt.

Het is nog niet duidelijk wanneer The Kings of Fighters XV verschijnt en voor welke platforms het vechtspel uitkomt. Het gaat om de vijftiende game in de KOF-serie, waarvan het eerste deel in 1994 verscheen voor het Neo Geo-arcadesysteem van SNK.

De aankondiging werd gedaan tijdens de Evolution Championship Series, een jaarlijks toernooi voor vechtgames. Ook werd hier een nieuwe versie van Guilty Gear aangekondigd. Van die game werden wel beelden getoond.