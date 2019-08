Samsung verwacht over twee jaar socs met AMD-gpu uit te brengen

Samsung verwacht dat de samenwerking met AMD op het gebied van gpu's over twee jaar concreet zichtbaar zal worden. Vanaf dan zou de techniek in socs voor smartphones en in andere producten terechtkomen.

Bij de bespreking van Samsungs kwartaalcijfers vroeg een analist welke Samsung-socs een AMD-gpu krijgen en wanneer die uitkomen. Die specifieke vragen werden niet beantwoord, maar de Zuid-Koreaanse elektronicagigant gaf wel aan dat het gebruikelijk is dat het een aantal jaren duurt om dergelijke technologie te integreren. Samsung zei daarbij te verwachten dat de nieuwe gpu-techniek grofweg over twee jaar kan worden ingezet. Een transcript van het gesprek staat bij Seeking Alpha.

Ook benadrukte Samsung dat de samenwerking met AMD niet alleen invloed zal hebben op socs voor smartphones, maar ook voor andere toepassingen. Op welke manieren en in welke producten Samsung de AMD-gpu-techniek allemaal wil inzetten, is nog niet bekend.

In juni maakten AMD en Samsung bekend samen te gaan werken aan zuinige gpu's voor smartphones. Onderdeel van die samenwerking is dat Samsung een licentie afneemt om de RDNA-architectuur van AMD te gebruiken voor gpu's. AMD presenteerde die architectuur dit jaar, ook de eerste Navi-videokaarten maken er gebruik van. Volgens AMD is de architectuur erg schaalbaar en geschikt voor allerlei toepassingen.