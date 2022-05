Gerucht: Samsung Exynos-socs met AMD-gpu's komen binnen half jaar

Samsung zou zijn eerste Exynos-socs met ingebouwde AMD-gpu's deze lente of komende zomer willen uitbrengen. Het is al langer bekend dat de volgende generatie Exynos-socs een AMD-gpu krijgt, maar die verschijnt mogelijk eerder dan verwacht.

Het gaat om de volgende generatie van Exynos 1xxx en 2xxx-socs, meldt IceUniverse. De huidige generatie heet Exynos 1080 en Exynos 2100. Daarbij is de 2100 te vinden in onder meer de Europese versie van de Galaxy S21-telefoons, terwijl de Vivo X60 Pro de Exynos 1080 heeft.

Als dat zo is, dan zou Samsung voor het eerst in jaren weer twee high-end socs in een jaar uitbrengen. Dat gebeurde voorheen ook met de release van een Galaxy S in het begin van het jaar en een Galaxy Note in de zomer, maar afgelopen jaren hadden die steevast dezelfde soc.

Samsung-fansite SamMobile gokt erop dat de fabrikant de nieuwe Exynos-soc met AMD-gpu mogelijk wil gebruiken in zijn vouwbare smartphone Galaxy Z Fold3. Die zou komende zomer moeten uitkomen. Samsung en AMD werken samen sinds 2019. Toen al sprak de Zuid-Koreaanse elektronicamaker de verwachting uit dat de eerste Exynos-socs met AMD-gpu in 2021 zouden verschijnen.

Qualcomm gebruikt sinds jaar en dag Adreno-gpu's in socs. Adreno, een anagram van Radeon, is Qualcomms gpu-lijn en ATi hielp Qualcomm in de beginjaren bij die gpu-ontwikkeling. Qualcomm nam de divisie voor mobiele gpu's in 2009 van AMD over waarna het zelfstandig aan de grafische chips verder werkte.