Huawei ontkent dat het P- en Mate-series smartphones wil afstoten

Huawei heeft ontkend dat het de P-serie en Mate-serie smartphones zou willen verkopen aan een consortium van de overheid van Shenzhen en Chinese retailers. Eerder verkocht Huawei zijn merk Honor aan een dergelijk consortium.

Huawei heeft geen plan om de smartphoneseries af te stoten, zegt de fabrikant in een reactie op een verhaal van Reuters. De fabrikant noemt de geruchten 'ongefundeerd'. Reuters claimt op basis van twee onafhankelijke bronnen dat Huawei zijn high-end smartphoneseries zou willen verkopen, omdat Huawei door het Amerikaanse handelsverbod in een benarde positie terecht is gekomen.

Een consortium zou toegang krijgen tot componenten die nodig zijn om een high-end telefoon te maken. Dat gebeurde ook met Honor, dat enkele maanden geleden door Huawei is verkocht en dat onlangs zijn eerste telefoon na de verkoop presenteerde. In de afgelopen maanden heeft Honor deals kunnen sluiten met onder meer MediaTek, maar ook met AMD, Intel, Micron, Microsoft, Samsung, SK Hynix en Sony.

In de tussentijd heeft Huawei moeite om de benodigde componenten bij elkaar te krijgen voor zijn vorig jaar verschenen P40- en Mate 40-telefoons. Daardoor zouden er tekorten zijn van die modellen. Een verkoop zou een koper in staat stellen om toegang te krijgen tot de benodigde leveranciers.

De moeilijkheden voor Huawei komen door het handelsverbod van de overheid van de Verenigde Staten. Dat verbod is er sinds mei 2019 en werd in september 2020 strenger. Behalve die high-end modellen in de P- en Mate-series heeft Huawei ook veel goedkopere modellen, zoals zijn Y-telefoons, Nova-modellen en de P Smart-serie.

