Ceo: Huawei verkoopt Honor-merk om banen te redden

Huawei verkoopt zijn Honor-merk om de banen van medewerkers te redden, zo is op te maken uit een afscheidstoespraak van de ceo van Huawei. Het gaat in totaal om 'miljoenen' mensen die een baan hebben die afhankelijk is van het succes van het dochtermerk, aldus de ceo.

Huawei-ceo Ren Zhengfei zegt in een afscheidstoespraak op het medewerkersforum waar Reuters uit citeert dat duidelijk is geworden dat de Amerikaanse overheid niet erop uit was om met het handelsverbod Huawei alleen te weren uit mobiele netwerken. "Golf na golf van strenge sancties van de Verenigde Staten tegen Huawei heeft ons doen inzien dat sommige Amerikaanse politici erop uit zijn om ons om te brengen, niet om ons te corrigeren." Ren doelt vermoedelijk op politici uit de regering van de Amerikaanse president Donald Trump. Op initiatief van deze bewindslieden kwam het handelsverbod tot stand.

De keuze om Honor te verkopen aan een consortium van bedrijven onder leiding van de Shenzhense overheid komt voort uit de wil om de banen van eigen medewerkers en die van leveranciers en retailers te redden. "We hoeven geen onschuldige mensen mee te slepen de afgrond in, omdat wij lijden", aldus Ren. Hij riep de Honor-medewerkers op om ernaar te streven Huawei op termijn voorbij te gaan.

Honor was goed voor ongeveer een kwart van de smartphoneleveringen van Huawei afgelopen tijd. Door de verkoop kan Honor weer onderdelen kopen bij bedrijven waar Huawei geen zaken mee mag doen. Er zijn nog geen Honor-telefoons verschenen die zijn ontwikkeld na de aankondiging van de verkoop, omdat die pas anderhalve week geleden is aangekondigd. Honor bestond sinds 2011 als smartphoneserie en sinds 2013 als dochtermerk van Huawei.