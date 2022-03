Gerucht: HMD stelt Nokia-camerasmartphone uit tot volgend jaar

HMD zou de Nokia 9.3, zijn aankomende high-end smartphone gericht op de camera, uitstellen tot volgend jaar. De Finse fabrikant zou hebben gemikt op een release in dit jaar, maar dat lijkt niet langer haalbaar.

De presentatie moet gaan plaatsvinden in het eerste halfjaar, maar welke maand precies is onbekend, twittert Nokia Anew. De twitteraar heeft afgelopen jaren vaker bewezen vroegtijdig over juiste informatie van HMD's Nokia-smartphones te beschikken. De telefoon zou Nokia 9.3 Pureview gaan heten en daarmee de opvolger zijn van de Nokia 9 Pureview uit 2018.

Waar de Nokia 9 zich nog richtte op het verbeteren van foto's door vijf dezelfde 12-megapixelsensors aan de achterkant te zetten in samenwerking met Light, zou HMD het deze keer over een andere boeg gooien. Er gaan geruchten dat er een 108-megapixelsensor en 64-megapixelsensor aan de achterkant zitten als primaire camera en camera met telelens, terwijl er ook nog een camera met ultragroothoeklens en macrocamera aanwezig zouden zijn. De telefoon zou draaien op een Qualcomm Snapdragon 865, zou 5G hebben en beschikken over een oledscherm met een verversingssnelheid van 120Hz. HMD heeft nog niets bevestigd over het bestaan van de telefoon.

Terugkijken: preview van de Nokia 9 vanaf telecombeurs MWC in februari 2018