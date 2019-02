Maker van Light L16 met zestien camera's gaat samenwerken met cameradivisie Sony

Light, de Amerikaanse maker van de Light L16 met zestien camera's, gaat samenwerken met de cameradivisie van Sony. Camerasystemen die Light gaat leveren aan onder meer smartphonemakers, krijgen daarmee Sony IMX-camerasensors aan boord.

De Light-camerasystemen moeten smartphones met meer dan vier camera's aan één kant mogelijk maken. De Light L16 heeft camera's met uiteenlopende brandpuntsafstanden, waarbij gebruikers in de software onder meer het focuspunt kunnen aanpassen en achteraf kunnen inzoomen op afbeeldingen. Light kondigde vorig jaar al aan ernaar te streven om de technologie naar smartphones te brengen.

Beide bedrijven zeggen samen te gaan werken aan de ontwikkeling en marketing van opstellingen met meer dan vier camera's op telefoons. Sony's camerasensors zitten in smartphones van vrijwel alle merken. De IMX-sensors hebben concurrentie van onder meer Samsungs camera-afdeling, Omnivision en kleinere spelers als Galaxycore.

Het is onbekend of en wanneer een eerste smartphone met Lights cameratechnologie zal worden gepresenteerd. Er gingen eerder geruchten dat HMD met Light zou werken voor zijn Nokia-smartphone met vijf camera's aan de achterkant, maar het is onbekend of dat klopt.

Terugkijken: videoreview Light L16