Uitgever ontkent dat consoleversie Overkill's The Walking Dead is geannuleerd

Sony heeft gamers die de PlayStation 4-versie van Overkill's The Walking Dead vooruit hadden besteld hun geld teruggegeven, omdat de game geannuleerd zou zijn. Uitgever 505 Games ontkent dat en zegt dat er nog gewerkt wordt aan het spel.

Een koper van de game plaatste het bericht dat hij van de PlayStation Store kreeg op Reddit. Daarin staat dat de uitgever van Overkill's The Walking Dead tegen Sony heeft gezegd dat het spel is geannuleerd. Mensen die het spel vooruit hebben besteld, krijgen daarom hun geld terug.

Uitgever 505 Games ontkent dat in een bericht op Twitter. Volgens de uitgever is de consoleversie alleen uitgesteld en komt deze op een later moment wel uit. Ontwikkelaar Starbreeze heeft nog niet gereageerd. In januari werd de release van de consoleversie tot een nog onbekende datum uitgesteld.

Het co-op-zombiespel kwam afgelopen november uit voor de pc en bracht niet het gewenste succes. De game heeft een Metascore van 51; de gebruikersrecensies op Steam zijn verdeeld. Het spel is in het verleden meermaals uitgesteld en zou initieel in 2016 uitkomen. Samen met de pc-versie hadden ook Xbox One- en PlayStation 4-versies moeten uitkomen. In de afgelopen zomer werd bekend dat de consoleversies pas in februari zouden uitkomen. In januari zei Starbreeze het spel niet op die datum uit te kunnen brengen, zonder een nieuwe datum te noemen.

Ontwikkelaar Starbreeze verkeert in financieel zwaar weer door de tegenvallende opbrengsten van de zombiegame. Donderdag maakte het Zweedse bedrijf bekend de rechtbank in Stockholm meer tijd te vragen voor de herstructurering waar het mee bezig is. Onlangs verkocht de ontwikkelaar de uitgaverechten van System Shock 3 terug aan de ontwikkelaar om geld binnen te halen.

Eind januari schreef Eurogamer een uitgebreid artikel over de 'val' van Starbreeze en de perikelen rondom de ontwikkeling van Overkill's The Walking Dead. De game is gebaseerd op de stripserie die de basis vormde voor de succesvolle tv-serie The Walking Dead. Overkill Software, een studio van Starbreeze, produceert het spel.