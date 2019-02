HTC kondigt standalone-vr-headset Vive Focus Plus aan

HTC heeft de Vive Focus Plus aangekondigd, een standalone-vr-headset met twee 6DoF-controllers. Die controllers werken met ultrasoon geluid om signalen naar de headset te sturen. De Focus Plus is voor de zakelijke markt.

De Vive Focus Plus heeft twee van die controllers die 'vrijheid in zes graden' bieden. Naast de drie graden van voor-achter, links-rechts en omlaag-omhoog zijn dat drie graden voor rotatie in die drie richtingen. De Focus Plus heeft bovendien inside-out-tracking, waardoor de headset zonder kabels kan functioneren.

Exacte specificaties zijn niet duidelijk, maar HTC maakt geen melding van een upgrade van het scherm. De huidige Vive Focus heeft een oledscherm met een resolutie van 2880x1600 pixels en een verversingssnelheid van 75Hz. De informatie maakt melding van een '3k-amoledscherm' en daardoor lijkt het te gaan om hetzelfde scherm. Ook de soc is hetzelfde, namelijk een Qualcomm Snapdragon 835, die onder meer ook in smartphones als de OnePlus 5 en Google Pixel 2 zit.

HTC zegt wel dat de headset makkelijker op het hoofd moet zitten, vanwege een betere balans en een nieuw zacht materiaal, dat eenvoudig schoon te maken zou zijn. De Vive Focus Plus komt in de lente uit voor een nog onbekende prijs. De headset is alleen gericht op bedrijven.