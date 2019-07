HTC richt divisie op voor zakelijke vr

HTC heeft Vive Enterprise Solutions opgericht, een aparte divisie binnen het bedrijf die zich gaat richten op het ondersteunen van bedrijven die virtual reality in willen zetten. Onder andere moet de divisie assisteren bij de inzet van vr voor trainingsdoeleinden.

Volgens HTC combineert Vive Enterprise Solutions software, hardware, professionele diensten en ondersteuning om bedrijven die virtual reality in willen zetten te ondersteunen. HTC denkt aan hulp bij vr-toepassingen als training en simulatie. ontwerpen en visualisatie, virtueel samenwerken, entertainment op locatie en attracties.

HTC is zich al langer met de Vive op de zakelijke markt aan het richten. Het bedrijf ontwikkelde de Vive Pro en de Vive Pro Eye voor de zakelijke markt en volgens het bedrijf is de Vive Focus Plus dankzij zijn alles-in-een-eigenschap en ondersteuning voor 6dof geschikt voor trainingsscenario's. De vr-ontwikkeldivisie van HTC, Vive Studios, maakte daarnaast Vive Sync beschikbaar, waarmee tot dertig mensen kunnen vergaderingen in een virtuele omgeving.

HTC hoopt met een focus op de zakelijke markt meer omzet te kunnen behalen. Het bedrijf lijdt al tijden zware verliezen. Dat was ook het geval in de periode van januari tot en met maart van dit jaar, waarin de vr-divisie voor de inkomsten moest zorgen.