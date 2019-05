HTC brengt op bedrijven gerichte vr-bril met oogtracking uit voor 1700 euro

HTC heeft zijn Vive Pro Eye vr-bril uitgebracht, zijn eerste headset met oogtracking. De bril komt beschikbaar voor 1700 euro, maar alleen bedrijven kunnen de vr-bril aanschaffen. HTC richt de bril vrijwel uitsluitend op bedrijven.

De bril heeft twee 3,5"-oledschermen met ieder 1600x1440 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. De headset biedt gebruikers een blikveld van 110 graden. De bril heeft usb-c met usb 3.0 voor data-overdracht en laden.

De geïntegreerde oogtracking van de Vive Pro Eye maakt het mogelijk om met oogbewegingen menu's te bedienen, waardoor controllers niet meer nodig zijn en de bril onder andere te gebruiken is door mensen die om wat voor reden dan ook hun armen of handen niet kunnen gebruiken. De software houdt de ogen 120 keer per seconde in de gaten en heeft een maximale afwijking van maximaal 1,1 graad. Daarnaast kan de weergave verbeteren door foveated rendering, waarbij de delen waar de gebruiker naar kijkt met meer detail gerenderd kan worden.

De vr-bril is per direct beschikbaar voor bedrijven, hoewel consumenten hem in theorie ook kunnen bestellen. HTC ziet minder brood in de markt voor high-end vr-brillen voor consumenten en denkt dat alleen bedrijven de noodzakelijke investeringen willen doen. De bril kost officieel 1650 euro, maar klanten in Nederland en België betalen 1708 euro voor de vr-bril. Tweakers publiceerde bij de aankondiging in januari een preview van de HTC Vive Pro Eye.