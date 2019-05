'President VS tekent deze week decreet dat gebruik Huawei-apparatuur verbiedt'

De president van de Verenigde Staten, Donald Trump, zou deze week een 'executive order' gaan ondertekenen die providers verbiedt om apparatuur te gebruiken die 'een bedreiging is voor de nationale veiligheid'. Daaronder zou apparatuur van Huawei gaan vallen.

Door het tekenen van het decreet moeten vooral kleinere providers hun apparatuur gaan vervangen, meldt Reuters. Trump zou de maatregel met zijn handtekening deze week kracht van wet geven, waardoor providers zich aan de nieuwe regels moeten houden. Grote mobiele providers hebben geen apparatuur van Chinese makelij in het netwerk, maar een kwart van de kleinere providers zouden apparatuur van Huawei of ZTE gebruiken. Beide bedrijven zijn Chinees.

Het is op dit moment al verboden in de VS om apparatuur van Huawei of ZTE te gebruiken voor kritieke infrastructuur, maar voor reguliere netwerken mag dat nog wel. De komst van de 'executive order' is geen verrassing, want er gaan al meer dan een jaar verhalen over.

De VS zou het liefst zien dat Huawei uit alle netwerken van bondgenoten verdwijnt en daarom heeft het bij veel Europese landen aangedrongen om Huawei uit te sluiten voor het bouwen van 5g-netwerken. Het land vreest spionage via die netwerken. Daar is geen hard bewijs voor en daarom gaan veel landen en providers daarin niet mee. In Nederland blijft bijvoorbeeld KPN werken met Huawei-apparatuur.