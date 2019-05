Lenovo kondigt Android One-telefoon met 21:9-scherm en Samsung-soc aan

Lenovo heeft de Motorola One Vision aangekondigd, een Android One-smartphone met 21:9-scherm. Het display heeft een gat voor de frontcamera, zoals onder meer de Samsung Galaxy S10 en Honor View 20 ook hebben.

Het scherm is een lcd met een resolutie van 2520x1080 pixels. Het gaat om een scherm van 93,9cm2, met een oppervlak van 14,8x6,3cm met een diagonaal van 6,35". De hele behuizing is 16,0x7,1cm groot en 8,7mm dik. Lenovo duidt het scherm aan als CinemaVision, blijkt op de Nederlandse productpagina. Het scherm heeft een gat voor de frontcamera, die een maximale resolutie van 25 megapixels heeft.

De soc is de niet aangekondigde Exynos 9609 van Samsung. Dat is een octacore, met vermoedelijk vier Cortex A73-kernen op 2,2GHz en vier lager geklokte A53-kernen. De gpu is een Mali G72MP3. De Motorola-telefoon heeft daar 4GB aan werkgeheugen bij, terwijl de uitbreidbare opslag 128GB is.

De camera aan de achterkant is een 48-megapixelsensor met quad-bayer-layout en optische beeldstabilisatie. Het is een 1/2"-sensor met een f/1.7-lens ervoor, bijgestaan door een tweede 2d-camera die helpt met diepte inschatten voor de portretmodus. De accu heeft een capaciteit van 3500mAh.

De One Vision zit in het Android One-programma van Google en krijgt dus drie jaar lang updates en upgrades, zo belooft de fabrikant. De telefoon heeft verder wifi-ac, nfc en bluetooth 5.0. Lenovo brengt de One Vision 1 juni uit in de Benelux voor 300 euro.