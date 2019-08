Motorola One Action-smartphone met 'actiecamera' verschijnt voor 259 euro

Lenovo heeft de Motorola One Action aangekondigd. De eigenschap van de smartphone die de fabrikant benadrukt, is de aanwezigheid van een camera met groothoeklens en beeldstabilisatie om video's te maken.

Lenovo adverteert de Motorola One Action met de aanduiding 'actiecamera.' In feite gaat het om een module met drie camera's. Een daarvan heeft een f/2.2-groothoeklens van 117 graden en quad pixel-technologie. Daarbij worden vier pixels gecombineerd voor een pixelgrootte van 2µm. Volgens de fabrikant kunnen gebruikers zo bijvoorbeeld verticaal filmen en het resultaat in landschapsmodus op een groter scherm tonen. De hoofdcamera is een 12-megapixelmodel met f/1.8-lens. Ook is er een dieptesensor van 5 megapixel aan de achterkant. De frontcamera heeft een 12-megapixelsensor met f/2.0-lens en is in het scherm verwerkt.

De Motorola One Action heeft een 6,3"-scherm met ips-paneel en 21:9-verhouding. De resolutie bedraagt 2520x1080 pixels. De processor betreft de Samsung Exynos 9609-octacore met kloksnelheid van 2,2GHz en Mali G72-gpu. De hoeveelheid werkgeheugen is 4GB en er is 128GB opslag dat uit te breiden is met sd-kaarten.

De smartphone heeft een accu met capaciteit van 3500mAh en die hoeveelheid zou voldoende zijn voor bijvoorbeeld 11 uur achtereenvolgens videokijken terwijl de totale stand-by-tijd 6,5 dag bedraagt. Het bedrijf levert het toestel met een 10W-snellader met usb-c-aansluiting.

De One Action beschikt verder over een 3,5mm-audioaansluiting en fm-radio. De telefoon zit in het Android One-programma. De adviesprijs is 259 euro.