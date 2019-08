Gerucht: Lenovo werkt aan Motorola-smartphone met 'actiecamera'

Lenovo werkt naar verluidt aan een Motorola-smartphone onder de naam One Action. De smartphone lijkt wat op de One Vision, maar heeft aan de achterkant een camera die het bedrijf zou gaan labelen als 'actiecamera'.

Het gaat om een 16-megapixelcamera met een ultragroothoeklens die een beeld geeft van 117 graden, meldt WinFuture. De Duitse site publiceert geregeld juiste informatie over onaangekondigde smartphones. De camera met ultragroothoeklens kan ook 4k-video's maken. De primaire camera heeft een resolutie van twaalf megapixel en een f/1.8-lens.

De telefoon doet verder veel denken aan de onlangs uitgebrachte One Vision en heeft ook een 21:9-scherm met een oppervlak van 94 vierkante centimeter en een diagonaal van 6,3" met in de linker bovenhoek een gat voor de frontcamera. Ook de Exynos 9609-soc en 3500mAh-accu komen overeen met de One Vision. Dat toestel heeft geen camera met ultragroothoeklens. Lenovo zou 259 euro vragen voor de One Action, claimt WinFuture. Dat is een paar tientjes minder dan de One Vision.

Naast de One Action met Android One zou Lenovo ook werken aan de One Zoom, die eerder in het geruchtencircuit verscheen als One Pro. Die heeft vier camera's aan de achterkant en draait volgens Roland Quandt van WinFuture geen Android One, maar Moto's eigen Android-skin. Lenovo heeft niet gereageerd op de geruchten. Wanneer de telefoons moeten uitkomen, is onbekend.