Motorola Moto Z4-smartphone ondersteunt stylus via Microsoft Active Pen-protocol

De Motorola Moto Z4-smartphone heeft ondersteuning voor stylussen via het Microsoft Active Pen-protocol. Dat staat op de specspagina van de telefoon en gebruikers hebben de telefoon getest met onder meer een Surface Pen van Microsoft.

Lenovo noemt de ondersteuning voor stylussen op de specs-pagina van de Moto Z4 en gebruikers op Reddit hebben de telefoon getest met diverse pennen, waaronder verschillende versies van de Surface Pen van Microsoft. Actieve pennen vereisen een schermlaag, waardoor de software onder meer druk kan herkennen.

Er zijn weinig smartphones met ondersteuning voor actieve stylussen. De Galaxy Note-serie van Samsung is de bekendste. Alle smartphones met touchcreen ondersteunen wel passieve stylussen, maar daarbij kan de software geen verschil zien tussen input van pen en vinger.

Het is onbekend waarom Lenovo ondersteuning voor het Active Pen-protocol van Microsoft in de telefoon heeft gestopt. Ook is onduidelijk waarom de fabrikant er verder geen ruchtbaarheid aan heeft gegeven. Het is mogelijk dat de fabrikant werkt aan een Moto Mod met ingebouwde stylus. Moto Mods zijn accessoires die passen op de telefoon en die gebruik maken van de aansluiting op de achterkant van de telefoon om stroom en data over te dragen.

Lenovo kondigde de Moto Z4 onlangs aan. Hij komt vooralsnog niet uit in de Benelux. Voorgangers Moto Z3 Play en andere Moto Z-telefoons zijn wel uitgebracht in de Benelux.