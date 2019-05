EvLeaks toont renders van Motorola Moto Z4

Telecomjournalist Evan Blass heeft renders van de Moto Z4 op zijn Twitter-account gezet. Daaruit blijkt dat het toestel weer aansluitingen voor Moto Mods heeft, net als de vorige drie generaties. Het scherm heeft een druppelvormige inkeping.

De renders die Evan Blass laat zien zijn vermoedelijk officiële afbeeldingen. Begin dit jaar verschenen er al renders van de Z4 Play op basis van cad-bestanden en die toonden een vergelijkbaar ontwerp. Aan de achterkant van het toestel zit de zestienpinsaansluiting die voor het eerst werd gebruikt op de Moto Z uit 2016. Hierop kunnen gebruikers Moto Mods aansluiten. Dat zijn accessoires zoals een 5g-modem, extra accu, gamepad, projector of een externe speaker.

Er zit geen vingerafdrukscanner op de behuizing; die zit vermoedelijk achter het scherm. Aan de onderkant zitten een usb-c-aansluiting en een 3,5mm-jack. Details over de hardware zijn nog niet bekend. Lenovo, het moederbedrijf van Motorola, heeft in de afgelopen jaren steeds verschillende versies van de Moto Z-toestellen uitgebracht. De reguliere Moto Z bevat de snelste hardware en is het dunst, terwijl het dikkere Z Play-model een langzamere soc en een grotere accu heeft.