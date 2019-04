Amerikaanse provider begint met aanbieden 5g voor smartphones

De Amerikaanse provider Verizon Wireless is begonnen met het aanbieden van 5g voor smartphones. Dat gebeurt in twee steden en er is tot nu toe één telefoon die het netwerk ondersteunt.

Het gaat om delen van de steden Chicago en Minneapolis, claimt Verizon. Gebruikers van een Moto Z3-smartphone van Lenovo met de 5G Moto Mod, met daarin een X50-modem van Qualcomm, kunnen gebruik maken van het 5g-netwerk. Die Moto Mod is vanaf woensdag verkrijgbaar en die kost 200 dollar. Het netwerk voor smartphones maakt, in tegenstelling tot Verizons 5g-netwerk als vervanging voor vast internet, gebruik van de 5g-nr-standaard. Dat is de standaard die alle providers gaan gebruiken.

Verizon wil de dekking uitbreiden naar dertig steden dit jaar, terwijl er in de tussentijd ook meer smartphones aankomen met 5g-ondersteuning. Zo heeft Samsung een 5g-versie aangekondigd van zijn Galaxy S10 en die komt vrijdag uit in Zuid-Korea. Ook andere fabrikanten komen met 5g-toestellen, waaronder OnePlus en LG. In de Benelux zullen er voorlopig nog geen 5g-netwerken zijn. T-Mobile in Nederland begint in 2020 met 5g op de 700MHz-band, Orange in België wil ook met 5g beginnen volgend jaar.