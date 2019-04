Android Q krijgt ondersteuning voor multitasking via 'bubbels'

Google gaat multitasking via een nieuw interface-element met de naam 'bubbels' inbouwen in Android Q. Dat heeft de zoekgigant bekendgemaakt. De functie lijkt op de 'chat heads' in Facebook Messenger van enkele jaren geleden.

Die 'bubbels' staan altijd in beeld en gebruikers kunnen met een enkele tik daarop een groter venster openen en daar iets mee doen, zegt Google. Het geijkte voorbeeld is natuurlijk een chatvenster, waarbij de bubbel een foto van de contactpersoon weergeeft.

Google zegt dat bubbels ook in gebruik kunnen zijn voor herinneringen, taken en vertalingen. De bedoeling is dat gebruikers zo sneller toegang hebben tot bepaalde info. Google heeft een sample-app online gezet. De functie heeft als basis het notificatiesysteem van Android. De bubbels lijken op de functie 'chat heads' uit een release van Facebook Messenger uit 2013.

Bubbles maken deel uit van bèta 2 van Android Q die woensdagavond uitkomt. Een ander onderdeel is Scoped Storage, waardoor apps niet langer zomaar toegang hebben tot de hele opslag, maar alleen tot hun eigen sandbox. Daarnaast is er een nieuwe api voor ontwikkelaars om in te stellen met welke microfoon en in welke richting apps geluid moeten opnemen, iets dat bijvoorbeeld camera-apps kunnen gebruiken.

De tweede bèta van Android Q is te downloaden voor Googles eigen Pixel-telefoons. De bèta komt vermoedelijk later uit voor andere toestellen. Dat gebeurde vorig jaar ook met de testversie van Android Pie, die uiteindelijk voor meer dan tien modellen telefoons is uitgekomen na Google I/O in mei. De eerste bèta van Android Q kwam enkele weken geleden uit.