Google stopt ota-update Android Q bèta 4 na bootloops Pixel-toestellen

Google begon woensdag met het vrijgeven van de vierde bèta van Android Q maar stopte de ota-distributie nadat sommige Pixel-telefoons bootloopproblemen vertoonden. Het lijkt voornamelijk om de Pixel 2 XL te gaan.

Google kondigde woensdag de komst van Android Q bèta 4 aan maar Android Police constateerde dat de rollout op pauze is gezet. De pauzering van de ota-update volgt op berichten van gebruikers van met name de Pixel XL 2 dat hun toestel na het updaten in een bootloop terechtkwam. Niet iedere Pixel-gebruiker kreeg hiermee te maken en tegelijkertijd leek het probleem ook niet beperkt tot alleen de Pixel XL 2. Rebooten via de recovery mode zou soelaas bieden maar sommigen moeten overgaan tot een factory reset.

De vierde bèta bevat de uiteindelijke api's van Android Q waardoor app-ontwikkelaars er mee aan de slag kunnen. Daarnaast is de sdk nu gereed en kunnen voor Q ontwikkelde apps in de Play Store gepubliceerd gezet worden. De bèta bevat verder een eenvoudige toggle om de donkere modus te activeren en een optie om wel of geen gevoelige content weer te geven op het lockscreen, Bovendien is Cards & Passes aan lang indrukken van de aan- en uitknop van een smartphone te koppelen voor snelle toegang tot bijvoorbeeld Android Pay. Google publiceert release notes met een lijst van potentiële problemen bij de release.

Android Q bevat uitgebreide besturing via veegbewegingen, een donkere modus en diverse verbeteringen op het gebied van privacy. Meer over de nieuwe versie van het besturingssysteem lees je in de previews. Een eerste blik op Android Q en Android Q Bèta 3 Preview.