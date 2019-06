NS-app geeft reiziger stationroute naar perron en resterende tijd voor vertrek

De NS heeft een nieuwe app voor treinreizigers uitgebracht. De app genaamd NS Lab is te beschouwen als een aanvulling op de welbekende reisplanner-app. NS Lab kan bijvoorbeeld de route naar een perron weergeven of de resterende tijd voor een vertrekkende trein tonen.

NS Lab wordt omschreven als een 'proeftuin voor nieuwe functionaliteiten' die de reis van een treinreiziger 'leuker en beter kunnen maken'. De app is geen reisplanner, maar biedt volgens de NS een vorm van reisbegeleiding. Voor sommige onderdelen van de app, die beschikbaar is voor zowel iOS als Android, is het nodig om in te loggen met een Mijn NS-account.

Het is de bedoeling dat de reiziger zijn reis via de reisplanner-app plant en dat deelt met de NS Lab-app. Deze nieuwe app geeft dan 'handige informatie en entertainment voor onderweg', zoals het aantal minuten dat je nog hebt om een trein te halen, navigatie op een station waarmee je naar het juiste perron wordt begeleidt, of informatie waar en wanneer je moet overstappen.

Op het vlak van entertainment voor onderweg gaat het bijvoorbeeld om MindfulNS, waarmee reizigers een cursus mindfulness kunnen krijgen, waarbij het volgens de bedenker gaat om je reistijd 'op een andere manier te ervaren' en 'niet als verloren tijd'. Verder kan er naar een van de beschikbare podcasts worden geluisterd of kunnen reizigers de quiz Spoorwijs spelen, al is dat exclusief voor de treinreis tussen Amsterdam en Eindhoven.

Ook degenen die hun reis niet eerst doorgeven via de reisplanner krijgen via de NS Lab-app de nodige reisinformatie te zien. Dat gaat op basis van de locatiegegevens. Er wordt dan bijvoorbeeld getoond in welke trein de reiziger zit en op welke stations er nog gestopt wordt.

NS Lab wordt door de NS omschreven als een 'uitgeklede versie', waarbij nieuwe functies worden getest door gebruikers, waarbij deze functies worden doorontwikkeld op basis van gebruikerservaringen. Het kan dat bepaalde functies af en toe niet werken, aldus de NS. Functies die bevallen en naar tevredenheid worden gebruikt, worden volgens de NS toegevoegd aan de NS-app, die vooral gebruikt wordt voor de reisplannerfunctie.