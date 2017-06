Door Arnoud Wokke, donderdag 8 juni 2017 11:27, 36 reacties • Feedback

De NS heeft een update uitgebracht voor de Reisplanner Xtra-app die het mogelijk maakt om reizen te plannen met niet alleen de trein, maar ook met andere vormen van vervoer. Daarmee wordt de NS-app een concurrent voor 9292, dat al jaren alle vormen van ov combineert.

Sinds twee jaar zit het plannen van tram- of busritten al in de app, maar nu zijn alle andere vormen van ov ook meegenomen in de reisplanner. Het zal meer dan anderhalve week duren voor alle gebruikers de update hebben, meldt NS. Behalve het plannen van reizen via alle soorten openbaar vervoer is ook de interface gewijzigd. Zo is de geplande reis nu zichtbaar in hetzelfde venster als de ingevoerde adressen of stations en heeft NS het hamburgermenu aan de linkerkant vervangen voor een menu met tabbladen onderin.

De update komt tegelijkertijd uit voor de Android- en iOS-versies van de app. De eerste groep gebruikers heeft de update volgens de vervoerder al binnen. Het gaat om versie 5 van de Reisplanner Xtra-app. NS onderhoudt alleen nog varianten van zijn reisplanner voor iOS en Android. De eerste versie van de app kwam in 2009 uit voor mobieltjes die ondersteuning boden voor Java-applicaties.