NS gaat volgend jaar in app tonen waar vermoedelijk lege zitplaatsen zijn

De NS is van plan om vanaf volgend voorjaar in de NS-app te tonen waar vermoedelijk beschikbare zitplaatsen zijn in treinen. Dat zal gebeuren door het gewicht van de wagons te meten, met sensoren die al in het spoor liggen voor het meten van goederentreinen.

De methode is bedacht door Sophie Verbene en Cyriana Roelofs, datawetenschappers bij de NS. Ze wonnen met het idee de derde plaats in de OV Gids Hackaton en presenteerden vorige week het concept aan de Raad van Bestuur van de NS.

Treinen worden niet zelf voorzien van meetapparatuur, maar de software zal alleen gebruikmaken van de sensoren die al in het spoor zitten. Uitgaande van een gemiddeld gewicht probeert de NS te bepalen hoeveel mensen er in die wagon zitten en of staan en dus of er nog vrije zitplaatsen zijn. Deze data moet in de app zichtbaar worden, zodat mensen in de spits beter kunnen bepalen of er nog ergens zitruimte is.

De NS verwacht dat de functionaliteit in het voorjaar van 2018 beschikbaar komt in de Reisplanner Xtra-app. Momenteel laat de app globaal zien of het druk is in een trein of niet. De nieuwe methode moet veel specifieker kunnen laten zien of er plek is.