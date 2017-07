Microsoft sluit Windows App Studio voor maken Store-apps

Microsoft sluit zijn Windows App Studio voor het maken van apps die in de Windows Store komen. In plaats daarvan heeft het bedrijf een opensource-extensie voor Visual Studio 2017 gemaakt die het maken van Windows-apps moet vergemakkelijken.

Vanaf 15 juli kunnen gebruikers zich niet meer aanmelden voor Windows App Studio, zegt Microsoft. In september zal de editor stoppen met werken en uiteindelijk stopt App Studio op 1 december helemaal. De tool bestaat sinds 2013, maar in eerste instantie heette deze Windows Phone App Studio en was hij alleen bedoeld om apps te maken voor Windows Phone 8.x. Met Windows 10 kwam er ondersteuning voor de desktop bij.

Met App Studio wilde Microsoft het ontwikkelen van apps makkelijker maken door alle stappen in een grafische interface weer te geven, zodat gebruikers zonder code te hoeven schrijven een app in elkaar konden zetten.

In plaats van App Studio heeft Microsoft nu Windows Template Studio, een extensie voor Visual Studio 2017 die open source is en op GitHub staat. Het doel daarvan is ongeveer hetzelfde, namelijk op een toegankelijke manier gebruikers apps laten ontwikkelen.