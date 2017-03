Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 7 maart 2017 18:07, 16 reacties • Feedback

Submitter: Michali

Microsoft heeft dinsdag tijdens de viering van de twintigste verjaardag van Visual Studio de nieuwste versie van de integrated development environment beschikbaar gemaakt. De softwareontwikkelaar heeft Visual Studio naar eigen zeggen onder andere sneller gemaakt.

Die snelheid zou onder andere bij het opstarten naar voren moeten komen: volgens Microsoft start Visual Studio 2017 drie keer sneller dan de 2015-voorganger. Ook de installatieprocedure is versneld; de software neemt minder ruimte in en gebruikers kunnen ervoor kiezen alleen de delen te installeren die ze nodig hebben.

De nieuwe versie van de ide geeft ontwikkelaars meer mogelijkheden om zich op mobiele toepassingen te richten, onder andere dankzij de integratie van Xamarin 4.3, dat direct ondersteuning voor Apples tvOS toevoegt. De software verbetert verder de koppeling van mobiele apps met clouddiensten. Daarnaast is er de mogelijkheid voor Linux te ontwikkelen met C++.

De mogelijkheden om samen aan projecten te werken zijn verruimd. Feedback is beter zichtbaar en er zijn nieuwe Git-functies geïntegreerd in Team Explorer. Een belangrijke toevoeging is daarnaast de Live Unit Tester, die aanpassingen live in de editor toont. Deze is echter alleen beschikbaar in Visual Studio 2017 Enterprise.

De prijs van de Enterprise-versie is identiek aan die van Visual Studio 2015 en voor dat bedrag krijgen ontwikkelaars ook Redgate Data Tools en een nieuwe DevOps Accelerator. De Community Edition blijft zonder kosten beschikbaar. De software draait op Windows 10 vanaf versie 1507, Windows 7 Service Pack 1, Windows 8.1, Windows Server 2016 Standard en Datacenter en Windows Server 2012 R2 Essentials Standard en Datacenter.

Microsoft zet de volledige lijst met veranderingen op de Visual Studio-site op een rij. Microsoft heeft tegelijkertijd de testversies van Visual Studio for Mac, Visual Studio Team Foundation Server 2017 en Visual Studio Mobile Center updates gegeven.