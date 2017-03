Door Julian Huijbregts, dinsdag 7 maart 2017 18:27, 20 reacties • Feedback

Uitgever Bethesda kondigt een gesloten bta aan van Quake Champions. Gegadigden kunnen zich inschrijven door het achterlaten van een e-mailadres op de nieuwe Quake-website. De definitieve versie van de game moet nog dit jaar uitkomen.

Hoewel Bethesda spreekt van een gesloten bèta, lijkt de uitgever iedereen toe te laten. Na het invullen van een e-mailadres op de Quake-website staat er een melding dat de gebruiker is aangemeld voor de bèta. Wanneer de testfase van de nieuwe fps plaatsvindt is niet duidelijk. Informatie hierover zou op de website moeten staan, maar die lijkt op het moment van schrijven te kampen met overbelasting.

Bethesda kondigt de bèta aan in een korte teaservideo, waarin gameplay is te zien van de nieuwe fps die door id Software wordt ontwikkeld. De game werd in juni vorig jaar tijdens de E3 aangekondigd. Het moet een competitieve online first-person shooter worden met klassieke gameplay. Er zijn geen loadouts, spelers dienen wapens op te pakken en is er geen limiet op het aantal wapens dat een speler bij zich kan dragen.

Spelers kunnen kiezen uit verschillende Champions. Ieder personage heeft zijn eigen sterke en zwakke punten en een aantal van de Champions zijn 'oude bekenden' uit eerdere Quake-games. Bethesda en id Software willen van de nieuwe Quake een populaire e-sportsgame maken en hebben aangegeven verschillende wedstrijden en kampioenschappen te zullen organiseren.

Bethesda belooft deze week meer gameplayvideo's te publiceren en informatie over een aantal Champions bekend te maken. Woensdag wordt 'Nyx' getoond en donderdag komt er een video van de eerste Arena met de naam Blood Convenant.