Door Julian Huijbregts, dinsdag 7 maart 2017 18:39, 12 reacties • Feedback

Submitter: willemr90

Glasvezelprovider OnsBrabandNet kampt sinds 16.00 uur dinsdagmiddag met een storing waardoor de internetverbinding van gebruikers wegvalt. Volgens de provider zijn delen van het netwerk getroffen. Wanneer de problemen zijn opgelost is nog niet bekend.

De provider meldt op zijn eigen website dat er een storing is en dat het resetten van apparatuur door gebruikers dat niet verhelpt. De provider schrijft dat de storing in behandeling is en belooft updates te plaatsen op de website zodra er meer bekend is.

Niet alle klanten van OnsBrabantNet zijn getroffen en op sommige plaatsen lijkt de storing te zijn verholpen. Op Twitter melden sommige klanten dat hun verbinding weer werkt. OnsBrabantNet biedt glasvezelinternet aan via het netwerk van KPN. De provider is actief in Noord-Brabant en heeft zo'n zestigduizend klanten.