Klanten OnsBrabantNet gaan over naar KPN-netwerk

KPN zet alle klanten van OnsBrabantNet de komende jaren over naar zijn eigen netwerk. Het merk OnsBrabantNet verdwijnt in de gemeenten die over zijn op KPN. Volgens de provider is de overstap nodig om kosten te besparen en nieuwe diensten te introduceren.

KPN heeft onder de noemer 'Houdoe & Welkom' in de afgelopen maanden al enkele duizenden huishoudens overgezet in vijftien kleinere plaatsen als Maasgouw en Leudal, maar gaat de transitie versnellen. Over twee tot drie jaar moeten alle ongeveer zestigduizend klanten van OnsBrabantNet over zijn. "Het onderhouden en verder ontwikkelen van meerdere netwerken naast elkaar is kostbaar", aldus de provider.

KPN stuurt klanten een persoonlijke vergelijking tussen hun huidige abonnement en een 'vergelijkbaar' nieuw aanbod. Uitgangspunt is volgens het bedrijf dat klanten hun bestaande snelheid behouden 'of hoger' krijgen. Klanten zijn door de wijziging contractvrij en bij akkoord op het aanbod van KPN krijgen ze een maandelijks opzegbare overeenkomst. Daarna krijgt de klant nieuwe ontvangers voor Interactieve TV en komt een monteur om aansluitingen over te zetten en te helpen met bijvoorbeeld e-mail.

OnsBrabantNet biedt al vanaf 2004 glasvezeldiensten en is sinds 2012 onderdeel van KPN. "Klanten zitten nog op het Reggefiber-netwerk. Dat is als je vroeg dit soort netwerken aanlegt: de stand van techniek schrijdt voort en op den duur moet je aanpassingen verrichten", vertelt Andries Mijnhardt van Edutel, de KPN-dochter die onder de merknaam OnsBrabantNet diensten aanbiedt.