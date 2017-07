'Aandeel Nederlandse huishoudens met smart-tv stijgt naar 42 procent'

Stichting KijkOnderzoek heeft de resultaten van zijn Media Standaard Survey gepubliceerd. Daaruit blijkt dat 42 procent van de Nederlandse huishoudens inmiddels over een tv met internetverbinding beschikt. Daarmee groeide het aandeel ten opzichte van de tweede helft van 2016.

Zo is er een stijging van vijf procentpunten te zien, becijfert de organisatie in zijn onderzoek. In de tweede helft van vorig jaar had nog 37 procent van de huishoudens een tv met internetverbinding. De stichting noemt de toename een 'forse stijging'. Het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van een mediacenter of een dongle als de Chromecast is aanzienlijk lager. Uit de bevragingen blijkt dat 15 procent van de huishoudens daarover beschikt.

Andere metingen laten weinig verschuiving zien. Zo is internettoegang via de computer aanwezig bij meer dan 96 procent van de huishoudens, heeft een kwart van de huishoudens een console op de tv aangesloten en heeft iets minder dan de helft een dvd- of blu-ray speler. Het aantal huishoudens met een tablet vertoonde nog wel een stijging, het aandeel ging van 63 naar 67 procent tussen de tweede helft van vorig jaar en de eerste helft van dit jaar.

Begin dit jaar stelde marktonderzoekbureau GfK nog dat 35 procent van de Nederlanders een smart-tv in huis heeft. De cijfers voor het huidige onderzoek komen voort uit een bevraging van 2981 Nederlandse huishoudens. Daarnaast werden ongeveer 2500 personen van 13 jaar en ouder in de tweede helft van dit jaar bevraagd.