Onderzoek: kijktijd lineaire tv onder Nederlanders daalde in 2019 niet

Nederlanders keken in 2019 evenveel naar lineaire tv als in 2018, ondanks dat Nederlanders meer zijn gaan kijken naar streamingdiensten. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Kijkonderzoek. In de jaren ervoor daalde de kijktijd juist.

Nederlanders keken gemiddeld 2 uur en 36 minuten naar lineaire tv, op de minuut evenveel als in 2018, claimt de Stichting Kijkonderzoek. Kleine nuance is dat Nederlanders een paar minuten meer per dag uitgesteld keken op tv via apps als die van NPO Start; dat steeg van ongeveer 17 naar ongeveer 20 minuten per dag. De kijktijd naar streamingdiensten steeg licht in 2019 naar 3 uur en 12 minuten.

De cijfers zijn gebaseerd op onderzoek van de Stichting Kijkonderzoek. De cijfers komen tot stand door het meten van tv-gebruik bij 1250 huishoudens. De cijfers over uitgesteld kijken komen tot stand aan de hand van cijfers van het MediaPanel van TNS Nipo.