LIFX kondigt switch voor vier slimme lampen en strips voor tv's en monitoren aan

Het Australische bedrijf LIFX heeft een reeks nieuwe producten in zijn assortiment slimme verlichting aangekondigd, waaronder de Switch, de Z TV 360 Lightstrip voor tv's en de Z Gamer Kit voor monitoren.

De LIFX Switch is een paneel om vier lampen te bedienen. Dat kunnen zowel slimme LIFX-lampen als reguliere lampen zonder internetverbinding zijn, als de bedrading daarvoor is aangesloten. Voor de koppeling met slimme verlichting is geen additionele hub nodig. De switch kan lampen alleen aan en uit zetten en niet dimmen, daarvoor blijft de app vereist. Het bedieningspaneel gaat 120 dollar kosten en komt in de lente beschikbaar. LIFX meldt aan CNet dat het aan een switch voor een enkele lamp werkt.

De Z TV 360 Lightstrip Kit is gemaakt om aan de achterkant van een televisie te plakken en zo achtergrondverlichting bij het toestel te geven. De verlichting past zich echter niet aan de beelden aan, zoals bij Ambilight. Het product moet het vooral makkelijker maken ledstrips achter een tv te plakken, door de afmetingen van de strips en verbindingen voor hoeken van 90 graden. De kit komt in de lente voor 100 dollar uit. Een kleinere variant voor monitoren komt dan onder de naam Z Gamer Kit voor 60 dollar.

LIFX kondigt daarnaast twee traditionelere slimme lampen aan: de ST64 Teardrop Filament White LED en de Candle White to Warm LED. Deze verschijnen eveneens in de lente voor 30 dollar. De ST64 Teardrop is een lamp met retro-ontwerp die licht op een kleurtemperatuur van 2700K kan weergeven. De Candle White is een variant van de vorig jaar aangekondigde kleine Candle Color-kaarslamp, maar dan zonder de mogelijkheid om verschillende kleuren in te stellen.