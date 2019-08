LIFX brengt in november slimme kaarslamp met diverse kleurzones uit

De maker van slimme verlichting LIFX brengt in november de Candle Color uit. Deze lamp bevat individueel instelbare leds zodat een gebruiker verschillende kleurzones binnen een lamp kan instellen voor bijvoorbeeld een vlameffect.

Gebruikers kunnen met de LIFX Candle Color tot zestien miljoen kleurcombinaties gebruiken voor de verschillende kleurzones binnen de kaarslamp. Het bedrijf noemt als voorbeelden een lavalampachtig licht, een dynamische vlam of kleurig schijnsel op een muur en traditioneel licht aan de kamerkant.

In de bijbehorende app kunnen gebruikers lijnen en vormen tekenen die de lamp dan in real time weergeeft en ook is er een morph-effect voor kleurverloop. De LIFX Candle Color komt in november uit voor 55 euro en het product is beschikbaar in een E14/B15-fitting.

Internationaal kondigde LIFX ook de Z TV Strip aan die in november verschijnt, maar deze lijkt vooralsnog niet naar de Benelux te komen. Deze strip van een meter is bedoeld om achter een tv te worden geplakt. LIFX verkoopt hier wel de LIFX Z-starterkit, die ook voor dit doel is in te zetten. Deze strips kunnen bediend worden met spraakassistenten als Amazon Alexa, Google Home en Apple HomeKit. De starterset kost 90 euro.