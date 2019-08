Company of Heroes komt in de herfst naar iPad

Feral Interactive gaat in de herfst een iPad-versie van Company of Heroes uitbrengen. Het realtime strategiespel verscheen in 2006 voor de pc. De versie voor Apple-tablets krijgt geen multiplayermodus.

Uitgever Feral Interactive toont een korte teasertrailer van de iPad-versie, maar daar zitten geen gameplaybeelden bij. De strategiegame speelt zich af in Europa tijdens de invasie van Normandië. Het spel kwam oorspronkelijk in 2006 uit voor de pc en werd ontwikkeld door Relic Entertainment. De port voor de iPad wordt door Feral Interactive gemaakt.

Het originele spel bestaat uit een singleplayercampagne en een multiplayermodus. Laatstgenoemde zit niet in de versie voor iOS. Dat bevestigt Feral Interactive in een tweet, nadat iemand daarnaar vroeg. Bij de release zal de game alleen werken op iPads; wellicht volgt later een update om de game ook geschikt te maken voor iPhones. Dat gebeurde bijvoorbeeld met de iOS-versie van Tropico, die ook door Feral Interactive werd uitgebracht. De komst van een Android-versie wordt niet uitgesloten, maar details daarover zijn er nog niet.

Wanneer de iPad-versie van Company of Heroes precies uitkomt en wat deze gaat kosten, is nog niet bekend. Waarschijnlijk wordt de game voor een vast bedrag verkocht, zonder microtransacties. Dat is ook het geval bij andere games die Feral Interactive naar iOS en Android heeft gebracht. De pc-versie is momenteel te koop op Steam voor dertien euro.