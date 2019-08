IKEA start verkoop slimme Fyrtur- en Kadrilj-rolgordijnen

IKEA is begonnen met de verkoop van zijn slimme rolgordijnen. De Fyrtur- en Kadrilj-gordijnen zijn op de website van de meubelgigant te koop voor prijzen tussen de 99,95 en 159 euro. De gordijnen zijn met een afstandsbediening of met spraak te besturen.

Het is voor het eerst dat de rolgordijnen te koop zijn in Nederland. Eerder zei IKEA dat de rolgordijnen pas in oktober zouden uitkomen, maar later hield het bedrijf het einde van augustus aan. Hoe groot de voorraad van de gordijnen is, is niet bekend.

Het gaat om de goedkopere Kadrilj-gordijnen en de verduisterende en duurdere Fyrtur-gordijnen. Beide rolgordijnen zijn te gebruiken met de Trådfri-app. Daarvoor is dan wel ook de Trådfri-hub nodig. Ook kunnen de gordijnen worden bediend met een afstandsbediening of met stemassistenten zoals Alexa, Google Assistant en Siri. De gordijnen werken met het Zigbee-protocol en worden geleverd met een oplaadbare lithium-ionaccu van 2.600mAh die met micro-usb kan worden opgeladen. Kopers krijgen er ook de acculader en afstandsbediening bij.

De gordijnen komen alleen in standaardmaten beschikbaar; ze kunnen niet op maat worden gesneden. Het gaat om de volgende maten en prijzen: