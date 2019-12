Nederlandse start-up Slide start verkoop slim gordijnsysteem voor 299 euro

De Nederlandse startup Innovation In Motion brengt zijn IoT-gordijnsysteem Slide vrijdag uit in Nederland. Het apparaat, dat door een tweaker werd ontworpen, begon met een crowdfundingcampagne en is nu voor 299 euro te koop. Met Slide kunnen standaard gordijnen 'slim' worden gemaakt.

De Slide is een ontwerp van smarthomestartup Innovation In Motion uit Amsterdam. Het project begon met een crowdfunding op Kickstarter. De eerste systemen worden inmiddels uitgeleverd aan Nederlandse backers, melden kopers op GoT. Daarnaast is de Slide ook in de webshop van het bedrijf te koop voor 299 euro. De Slide is een systeem dat gordijnen open en dicht kan doen. Volgens de makers is het voordeel dat het systeem op bestaande gordijnen werkt. "Automatische gordijnen zijn van oudsher een maatwerkproduct waarvoor een speciale rails precies op maat moet worden gemaakt. Dat is kostbaar en complex", schrijven zij.

De Slide heeft een motor van 12V en een koppelsysteem dat aan een bestaande gordijnrail wordt bevestigd. Het systeem kan met een app worden aangestuurd om gordijnen te openen of te sluiten. Dat kan voor gordijnen tot zes meter lang. Zowel enkele als dubbele gordijnen kunnen worden aangesloten, mits die symmetrisch zijn - zo niet, dan moeten er twee systemen worden aangesloten. Dat gebeurt met een kabel van polyetheen, waar ook visdraad van gemaakt wordt. Het systeem werkt alleen bij rechte rails, en niet als daar een bocht in zit.

De Slide heeft een app die werkt met wifi. Er is daarom geen hub nodig om het systeem aan te sturen. De Slide komt met een eigen app waarmee het mogelijk is routines en automatiseringen in te stellen. Momenteel is de app te koppelen aan hubs zoals de Homey en Home Assistent. In de toekomst moet de app ook aan slimme assistenten zoals Alexa of Google Assistent kunnen worden gekoppeld, maar het is nog niet bekend wanneer die integratie komt.

Innovation In Motion begon in 2016 een Kickstarter-campagne waarbij het bedrijf 40.000 wilde ophalen. Dat doel werd in twee dagen behaald. Tweakers sprak destijds met de tweaker die de startup oprichtte, Thijs Olthof.