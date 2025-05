Nederlandse start-up Innovation in Motion moet stoppen

De Nederlandse start-up Innovation in Motion heeft de deuren noodgedwongen moeten sluiten. Dat schrijft medeoprichter Kai Beetstra in een e-mail naar zijn klanten. Het bedrijf brengt nog een laatste appupdate uit waardoor het Slide-gordijnsysteem lokaal kan worden gebruikt.

Uit de mail blijkt dat de appupdate er in de loop van de komende dagen aan zit te komen. Wanneer de update precies uitgerold zal worden, is niet bekend. Beetstra verwijst in zijn mail ook naar documentatie over de lokale Slide-api. Gebruikers kunnen die downloaden om er vervolgens zelf mee aan de slag te gaan. Op een later moment zullen naar verluidt nog meer bestanden vrijgegeven worden.

De Slide is een iot-gordijnsysteem van smarthomestart-up Innovation In Motion uit Amsterdam. Het product werd in 2016 geïntroduceerd via een crowdfundingcampagne op Kickstarter en behaalde in twee dagen zijn doel. Het product was eind 2019 ook te koop via de webshop van het bedrijf en kostte daar 299 euro. De Slide heeft een 12V-motor en een koppelsysteem dat aan een bestaande gordijnrail wordt bevestigd. Het systeem kan met een app worden aangestuurd om gordijnen te openen of te sluiten. Begin mei raakte bekend dat Innovation in Motion in geldproblemen zat en dat het bedrijf gaat stoppen. Wanneer de deuren definitief gesloten zouden worden, was toen nog niet duidelijk.

Update: in de titel en het artikel stond aanvankelijk dat het bedrijf failliet was, maar daar is vooralsnog geen gerechtelijke uitspraak over gedaan. Dat is veranderd naar 'sluit de deuren'.