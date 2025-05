Poolse concurrentiewaakhond opent onderzoek naar gamingplatforms

De Poolse concurrentiewaakhond heeft een onderzoek geopend naar aanbieders van digitale gameplatformen zoals de PlayStation Store en Steam. De waakhond wil nagaan of er in de sector machtsmisbruik plaatsvindt en heeft huiszoekingen gedaan bij Sony en enkele uitgeverijen.

Het Poolse Office of Competition and Consumer Protection wil met dit onderzoek controleren of er illegale overeenkomsten zijn aangegaan tussen gamebedrijven en wil ook nagaan of grote spelers hun macht hebben misbruikt om concurrerende platforms te weren. De waakhond wil ook nagaan of gameontwikkelaars en -uitgeverijen al dan niet uitgebuit worden en of de consumenten geen te hoge prijzen betalen voor hun games.

De Poolse waakhond schrijft dat het naar een dochteronderneming van Sony en naar twee andere gameuitgeverijen in Polen is gestapt. Daar werd bewijsmateriaal verzameld dat het onderzoek moet verderhelpen. Volgens de waakhond worden er op dit moment nog geen specifieke bedrijven geviseerd, maar dat kan wel veranderen als er tijdens het onderzoek overtredingen worden vastgesteld. In dat geval zal de concurrentiewaakhond een antitrustklacht voorbereiden en riskeert de onderneming in kwestie een boete die tot 10 procent van de jaarlijkse omzet in Polen kan oplopen.

Tomasz Chróstny, het hoofd van het Poolse Office of Competition and Consumer Protection schrijft in het persbericht dat de distributiemarkt van games danig aan het veranderen is. Gamers kopen volgens de man steeds vaker digitale games op digitale platformen in plaats van fysieke exemplaren in winkels. Volgens Chróstny bestaat de kans dat sommige grote spelers in deze markt concurrentiebelemmerende praktijken toepassen. Welke specifieke spelers dat dan zijn, wordt niet meegedeeld.