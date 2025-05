Epic Games Store komt dit jaar ook naar iPads

De Epic Games Store wordt dit jaar ook beschikbaar voor iPads. Dat liet ontwikkelaar Epic Games weten. Epic doet dit nadat de Europese Commissie heeft besloten dat iPads moeten voldoen aan de Digital Markets Act.

"We gaan met volle kracht vooruit om Fortnite en de Epic Games Store binnenkort naar iPhones in de EU en dit jaar naar iPads te brengen", zegt het bedrijf op sociale media. Informatie over een releasedatum gaf Epic Games niet.

Een dag na het besluit van de Europese Commissie dat ook Apples iPadOS moet voldoen aan de Digital Markets Act, maakte het bedrijf het nieuws bekend. Door die beslissing is Apple verplicht om het besturingssysteem open te stellen voor alternatieve appwinkels. Dat moest het eerder ook al doen voor iOS. IPadOS moet daarvoor uiterlijk eind oktober 2024 worden opengesteld.

Epic Games maakte eerder al bekend dat het een mobiele versie van de Epic Games Store gaat uitbrengen voor Android en iOS. Dat gebeurt 'later dit jaar'. Een exacte releasedatum voor de mobiele Epic Games Store is nog niet bekend.

Today, the European Commission said that iPads will also need to comply with the Digital Markets Act 🙌



We’re moving full steam ahead to bring Fortnite and the @EpicGames Store to iPhones in the EU soon and iPads this year! 🎉 https://t.co/MHh6EGVinC