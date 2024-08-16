Epic Games brengt Store-app uit voor Android en iOS

Epic Games heeft vrijdag de Epic Games Store-app voor Android en iOS uitgebracht. De iOS-versie van de winkelapp is echter alleen nog beschikbaar binnen de Europese Unie. Via de app kunnen onder meer de mobiele versies van Fortnite en Fall Guys worden gedownload.

Epic Games meldde eerder al dat de mobiele appwinkel voor het einde van het jaar zou verschijnen. De app kan via de mobiele webbrowsers op smartphones en tablets worden gedownload, schrijft Epic Games in een blogpost. Ook komen Fortnite, Rocket League Sideswipe en Fall Guys beschikbaar voor de appwinkel AltStore PAL. Later worden de games uitgerold naar meer thirdpartyappwinkels.

De ontwikkelaar en uitgever zegt verder dat het installeren van de appwinkel langer duurt, doordat 'Apple en Google opzettelijk slechte installatie-ervaringen maken die vol zitten met meerdere stappen, verwarrende apparaatinstellingen en afschrikwekkende waarschuwingsschermen'.

Sinds de invoering van de DMA zijn grote techbedrijven zoals Apple en Google verplicht om bepaalde platforms open te stellen. Apples iOS-besturingssysteem en Android van Google vallen daar ook onder. Sindsdien kunnen ontwikkelaars hun eigen appwinkels onder bepaalde voorwaarden beschikbaar stellen binnen de EU.

Epic Games is al langer verwikkeld in een juridische strijd met Apple en Google wegens hun vermeende monopolie op de appdistributie op hun mobiele platforms. Apple kreeg in 2021 voor een groot deel gelijk van de rechter, al had het bedrijf wel de concurrentie belemmerd. Epic Games kreeg in zijn zaak tegen Google gelijk van de jury.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 16-08-2024 15:09
107 • submitter: benjidotsh

16-08-2024 • 15:09

107

Submitter: benjidotsh

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Reacties (107)

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Tweakdipity 16 augustus 2024 15:23
Het lukt inderdaad vrij gemakkelijk op de iPhone. Echter op de iPad lukt het mij niet, of is het nog niet mogelijk.
Garfrost @Tweakdipity16 augustus 2024 15:27
Zojuist even geprobeerd, en werkt inderdaad vrij simpel.
Moet wel zeggen dat het vreemd is dat dit alleen via Safari specifiek mag, en niet andere browsers.
Zal technisch wel een reden voor zijn en zo erg is het ook weer niet, maar moest toch even de Safari app opzoeken.
m_snel @Garfrost16 augustus 2024 22:50
Mogelijk is dat niet zo interessant voor Epic, die zijn al blij dat ze snel extra geld kunnen verdienen.
david-v @Garfrost16 augustus 2024 23:31
En op welke manier verdienen ze dan meer geld?. Is de prijs die ze normaal gesproken rekenen nu ineens 30% hoger nu ze dat niet meer aan Apple moeten afdragen?

Edit: reactie is voor @m_snel

[Reactie gewijzigd door david-v op 17 augustus 2024 09:01]

Slyceth @david-v17 augustus 2024 03:02
Nee. Mensen kochten vroeger vbucks op de computer of op de playstations/nintendos switchen om die 30% te vermijden
SoldierOfOrange @Tweakdipity16 augustus 2024 15:28
Op de iPad worden alternatieve appwinkels als het goed is vanaf iPadOS 18.0 ondersteund. Dus nog een maandje geduld.
Slyceth @SoldierOfOrange17 augustus 2024 03:02
Wanneer komt die update vrij voor mijn iPad 2?
SoldierOfOrange @Slyceth17 augustus 2024 12:38
Nooit ;(
loki504 @Tweakdipity16 augustus 2024 15:28
Ik geloof dat die apple die nog niet had open gegooid want ze waren van mening dat ze daarin geen poortwachter waren en dus ook niet aan die regels verzonden waren :)

/edit vanaf november moet het ook op Ipad mogelijk moeten zijn.

https://www.appletips.nl/...l%20Markets%20Act%20(DMA).

[Reactie gewijzigd door loki504 op 16 augustus 2024 15:29]

PacinoAllstars @loki50416 augustus 2024 17:50
Goed nieuws eindelijk weer een torrent client via de ipad.
ASx2608 @Tweakdipity16 augustus 2024 15:31
Om het op de iPad te downloaden moet je iPad OS 18 hebben, die zit nu in beta. iPad sideloaden is pas beschikbaar vanaf iPad OS 18
callous @ASx260816 augustus 2024 17:34
ik heb ios en ipados 18 beta 6 en beiden zeggen dat ik 17.6 of nieuwer moet hebben. Op beide apparaten werkt het dus niet
MartijnMelchers @callous16 augustus 2024 18:20
Klopt er lijkt iets aan de kant van Epic Games fout te gaan. Via de AltStore werkt het wel als je de Epic Games source toevoegt
ASx2608 @callous16 augustus 2024 18:37
Je moet het wel via safari installeren. Elk andere browser werkt niet helaas
Rhinosaur 16 augustus 2024 15:31
Zo fijn om te lezen dat het eindelijk echt wordt en de dictatuur van Apple wordt afgebroken. Epic is niet het eerste bedrijf waar je aan denkt wat pro-consumer acties betreft, maar Apple is overduidelijk anti-consumer en Epic bewijst hier de consumer een dienst.

Apple's houding tot nu toe was altijd 'Je betaalt ons altijd 30% van je omzet, we kunnen je niet uitleggen waarom, maar als je het niet doet maken we je business kapot'. Daar komt nu voorlopig een einde aan. Ook het Amerikaanse department of justice gaat een soortgelijke weg op. Dat EU/VS verschil wat ze nu hebben, gaan ze niet lang volhouden.

Het zou het beste zijn als Tim 'Business' Cook opstapt en de weg vrij maakt voor iemand die wel meer met de consument meedenkt.
CharlesND @Rhinosaur16 augustus 2024 16:17
Epic is niet het eerste bedrijf waar je aan denkt wat pro-consumer acties betreft,
Nee, Epic is zo'n beetje het laatste bedrijf waar je aan denkt bij pro-consumer acties.
14 mei kreeg Epic nog een aantal sancties opgelegd omdat ze een 'handige' manier hadden gevonden om kinderen op extra kosten te jagen. Het zijn hufters.
maar Apple is overduidelijk anti-consumer en Epic bewijst hier de consumer een dienst.
Wees nou maar blij met die anti-consumer mentaliteit van Apple! Gezien hun succes ondanks die anti-consumer mentaliteit hadden ze met een pro-consumer mentaliteit de hele concurrentie dus allang weggevaagd en kon je alleen nog maar Apple mobieltjes kopen.
Apple's houding tot nu toe was altijd 'Je betaalt ons altijd 30% van je omzet, we kunnen je niet uitleggen waarom, maar als je het niet doet maken we je business kapot'.
Zucht. Apple heeft ruw geschat een kleine 600 keer uitgelegd waarom ze het een realistische en redelijke bijdrage vinden. Je kan het er niet mee eens zijn maar leuter niet dat Apple het niet kan uitleggen. Of dat het, gezien vrijwel ALLE appstores een percentage vragen, nou zoiets gruwelijk anti-consument is.
Ook het Amerikaanse department of justice gaat een soortgelijke weg op. Dat EU/VS verschil wat ze nu hebben, gaan ze niet lang volhouden.
Dat Amerikaanse onderzoek van de DOJ is voornamelijk theater voor de publieke opinie. Om er een zaak van te maken moesten er rare markten als 'sophisticated mobile phones' bedacht worden zonder de goedkopere Android telefoons omdat Apple anders geen meerderheid had. Daarnaast kennen de Amerikanen geen constructies als 'Poortwachters' en moet je daar als bedrijf de letter van de wet volgen en niet het zweverige 'geest van de wet' zoals in Europa.
Nimja @CharlesND16 augustus 2024 16:31
Ik ben het grotendeels eens met de 30% van Apple/Steam/Play Store

MAAR!

Ze mogen die 30% niet afnemen van services/maandbedragen die hun zelf helemaal niets kosten. Zoals Netflix, Patreon, etc.

Wat heel bizar is, is dat Apple nu Patreon b.v. verplicht om 30% af te dragen voor het support wat zij aan creators geven. Winst maken op 0 moeite dus...
Blokker_1999
@Nimja16 augustus 2024 16:37
Waarom zou het niet mogen bij maandabbonementen maar wel bij eenmalige aankopen?
geert1 @Blokker_199916 augustus 2024 17:50
De afdracht zou op z'n minst beperkt kunnen zijn tot geldstromen die direct met de app zelf te maken hebben: de aankoop van de app zelf en wellicht bepaalde digitale in-app-aankopen die leunen op Apple's ecosysteem en verder niet veel doen in de echte wereld.

We zouden, gekscherend, ook kunnen vragen: waarom krijgt Apple geen 30% van het geld dat omgaat in marktplaats-, bank- en beurs-apps bijvoorbeeld? *snip* Foutje weggehaald. Dan kan het bedrijf 300 biljoen waard worden in plaats van slechts 3. Zet een kroon op die appel en we zijn terug in de middeleeuwen.

Dat Apple ooit 30% van zoveel geldstromen heeft kunnen krijgen komt puur door gebrek aan concurrentie, wat weer een handvol oorzaken heeft. De markt heeft Apple, Android en dat is het. Zonder een normaal aantal deelnemers krijg je dit soort gekke machtsverhoudingen en poortwachtergedrag. Marktwerking en regulering kunnen in de praktijk alleen binnen die twee platformen plaatsvinden en dat gebeurt nu.

Met gezonde concurrentie zouden smartphone-platformen alleen specifieke kosten kunnen rekenen voor de werkelijk geleverde diensten: gebruik van hun cloud-opslagruimte, bandbreedte, het checken van de code, het afhandelen van de betaling en dergelijke. Dit zou een fractie zijn van wat Apple nu krijgt uit hun hoge afdracht, meer van de taart wordt dan gegeten door de app-maker en de consument, en Apple zou met de verkoop van de telefoons + de betaalde kosten voor digitale diensten alsnog hun platform kunnen draaien.

Brede concurrentie kan zorgen voor de druk die nodig is om de deelnemers redelijk te houden. Bij gebrek daaraan proberen app-makers hun eigen druk te zetten, naast overheden. De recente veranderingen zijn naar mijn idee positief, en dat het nu net Epic is die veel van deze druk zet maakt daarbij niet uit.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 16 augustus 2024 18:44]

supersnathan94
@geert116 augustus 2024 18:35
waarom krijgt Apple geen 30% van het geld dat omgaat in marktplaats-, bank- en beurs-apps bijvoorbeeld? Op dit moment krijgen ze wel 30% van de prijs van het eten via Thuisbezorgd, en van het streamen dat Netflix doet via eigen infra.
Helemaal niet. Apps die spullen verkopen die niet te consumeren zijn op het platform (zoals Thuisbezorgd en Marktplaats) mogen helemaal geen IaP gebruiken en dragen ook niks af aan Apple. Daarom mogen ze ook gewoon ideal en dergelijke aanbieden. Valt er namelijk gewoon niet onder.

Netflix is al zowat tien jaar niet verkrijgbaar via IaP en zelfs dan volgens mij alleen via AppleTV met 15%.
geert1 @supersnathan9416 augustus 2024 18:44
Dank - gecorrigeerd. Was in de war.
supersnathan94
@geert116 augustus 2024 19:10
Klopt nog steeds niet though. Geldt ook voor de andere door je genoemde categorieën.
De markt heeft Apple, Android en dat is het. Zonder een normaal aantal deelnemers krijg je dit soort gekke machtsverhoudingen en poortwachtergedrag. Marktwerking en regulering kunnen in de praktijk alleen binnen die twee platformen plaatsvinden en dat gebeurt nu.
Ook dit is niet waar. Op android heb je tientallen alt stores. Die van de grote telefoonbouwers (Samsung, Huawei, vivo, Xiaomi) en allerlei anderen (fdroid, aptitude, apkmirror, apkPure) en die hanteren allemaal een soortgelijk verdienmodel. Concurrentie genoeg, maar qua vergoedingen is het allemaal 1 pot nat.
geert1 @supersnathan9416 augustus 2024 19:32
Vandaar "marktwerking én regulering". Ik geef aan "Apple en Android" en dat klopt gewoon. De vele varianten en alt-stores in het Android-landschap zijn al positief, maar de markt als geheel is er nog niet.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 16 augustus 2024 19:32]

Nimja @supersnathan9418 augustus 2024 08:48
*kuch* - https://techcrunch.com/20...k-removal-from-app-store/
supersnathan94
@Nimja18 augustus 2024 13:17
Patreon content wordt toch vaak ook geconsumeerd op een telefoon? Abonnementsdienst met extra perks zoals “behind the scenes” videos?

Klinkt mij dan in de oren als een VOD dienst. Lullig, maar wel in lijn met afspraken. Na een jaar continued sub wordt het echter 15%
Nimja @supersnathan9420 augustus 2024 15:20
De content wordt volledig buiten Apple's servers geserveerd.

In mijn geval via een eigen site, maar meestal via Patreons eigen servers. Dus 0% kosten voor Apple.
supersnathan94
@Nimja20 augustus 2024 15:48
Nou 0% is ook niet waar, maar het is zeker niet zoveel als wanneer ze de content ook zouden hosten.

Neemt niet weg dat een on-demand dienst die net zo werkt als Netflix of spotify en geconsumeerd wordt op het platform zich wel aan de voorwaarden heeft te houden.

Kennelijk zijn ze de dans lang ontsprongen, maar is er iets veranderd.
supersnathan94
@Nimja16 augustus 2024 18:32
Ze mogen die 30% niet afnemen van services/maandbedragen die hun zelf helemaal niets kosten. Zoals Netflix, Patreon, etc.
Doen ze ook niet. Netflix is 15%

Neemt ook niet weg dat Apple gigantische kosten heeft qua distributie voor die Apps.
Kroesss @supersnathan9416 augustus 2024 20:30
Patreon moet zometeen 30% afdragen van al het geld dat voor de contentcreators die van Patreon gebruik maken binnenkomt.

Hier doet Apple letterlijk niets voor. De werving gebeurd door de content creator zelf, en er gaat nog geen byte via de servers van Apple. Het is echt puur en alleen de afhandeling van een betaling. 30% voor het afhandelen van een maandelijkse betaling!

[Reactie gewijzigd door Kroesss op 16 augustus 2024 20:31]

supersnathan94
@Kroesss18 augustus 2024 13:18
Het distribueren van de app zelf kost ook geld he? Updates en downloads zijn gewoon data slurpers die best veel geld kosten op grote schaal.
DLeijen @Nimja16 augustus 2024 21:36
Geen afdracht op abonnementen mag je straks 0,99 per maand abonnement afsluiten voor iedere app om hem te mogen gebruiken...
Wolfos
@Nimja17 augustus 2024 00:07
30% is enorm veel. Ze nemen geen risico, hebben bijna geen werk aan een individuele app. En dan bijna een derde opeisen alsof ze de hele boel financieren of met x man fulltime aan je app werken. Dat besturingssysteem van ze zit natuurlijk gewoon in het aankoopbedrag van je telefoon - ook daar word flink winst op gemaakt.

En ik weet niet of je de laatste tijd nog in de App Store gekeken hebt maar bijna alles is "gratis", en dan open je de app en mag je meteen 100 euro per jaar aftikken. Dat kan je zo 5 keer op rij hebben. Al die strenge controles, veel geld harken, en het is gewoon een bende.

Beetje concurrentie kan hier echt geen kwaad. Alleen al een winkel die een abonnement niet "gratis" noemt zou een grote verbetering zijn.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 17 augustus 2024 00:38]

supersnathan94
@Wolfos20 augustus 2024 15:51
Tsja. Dat ligt echt aan de markt zelf. Micro transacties en subscription modellen leveren nu eenmaal terugkerende cashflow op.

Vroeger had ik meerdere apps die gewoon een tientje kostten en die zijn nu allemaal over op een maandelijks abonnement wat vele malen meer kost. €6-7/ maand is niet gek. Filmic pro, Infuse, verschillende spelletjes met adfree subscriptions. Dat is gewoon echt de markt zelf die de boel belazerd
Rhinosaur @CharlesND16 augustus 2024 16:34
Nee, Epic is zo'n beetje het laatste bedrijf waar je aan denkt bij pro-consumer acties.
14 mei kreeg Epic nog een aantal sancties opgelegd omdat ze een 'handige' manier hadden gevonden om kinderen op extra kosten te jagen. Het zijn hufters.
Ik stel toch ook niks anders? Ik zeg toch ook letterlijk dat het niet het eerste bedrijf is waar je aan denkt om terechte redenen? In dit specifieke geval hebben ze helemaal gelijk, maar verder zijn het hufters ja.
Wees nou maar blij met die anti-consumer mentaliteit van Apple! Gezien hun succes ondanks die anti-consumer mentaliteit hadden ze met een pro-consumer mentaliteit de hele concurrentie dus allang weggevaagd en kon je alleen nog maar Apple mobieltjes kopen.
Joh, ik zal vanavond op mijn blote knieën zitten en Apple gaan bedanken dat ze geen totale schijt hebben aan iedereen, maar hooguit een beetje schijt. Want het allemaal erger gekund.
Zucht. Apple heeft ruw geschat een kleine 600 keer uitgelegd waarom ze het een realistische en redelijke bijdrage vinden. Je kan het er niet mee eens zijn maar leuter niet dat Apple het niet kan uitleggen. Of dat het, gezien vrijwel ALLE appstores een percentage vragen, nou zoiets gruwelijk anti-consument is.
Ik kan ook PR-verhaaltje ophangen waar overigens niks duidelijk van werd. Die 30% staat geenszins in verhouding met de werkelijke kosten die ze maken, maar iedereen dreigen weg te vagen is een probleem. Prima dat ze zo een ongelofelijk debiel bedrag willen vragen van 30% , maar dan moet een ontwikkelaar ook een kans krijgen om buiten de App Store om iets aan te bieden aan de consument, in een eigen App Store (wat al langer gebeurt op andere platformen). Zodra dat niet mag praten we over machtsmisbruik en ik ben vooral de EU dankbaar die dit rotbedrijf aanpakt. Zou jij ook wel mogen zijn.

Dezelfde logica geldt dan blijkbaar niet voor MacOS? Want daar is het sinds jaar en dag mogelijk om buiten de App Store dingen te installeren. Volgens mij niemand die daar nog aan is doodgegaan?
Dat Amerikaanse onderzoek van de DOJ is voornamelijk theater voor de publieke opinie.
Met alle respect. Je bent vast een Apple fanboy, maar een overheidsinstantie zoals de DOJ doet niet zomaar onderzoek als er geen sprake is van wanpraktijken. Of zeg je dat ook over onze ministeries als ze een onderzoek doen?

[Reactie gewijzigd door Rhinosaur op 16 augustus 2024 16:42]

Haga @Rhinosaur16 augustus 2024 18:39
Gewoon een vraagje uit interesse: gebruik jij überhaupt IOS en dus een IPhone?
BRAINLESS01 @CharlesND16 augustus 2024 16:40
De uitleg van Apple was natuurlijk voornamelijk "wij vinden het wel terecht, dus je zoekt het maar uit". Het is nooit onderbouwd met cijfers waarmee ze konden aantonen dat 30% in de buurt kwam van de daadwerkelijk kosten van Apple. Dat kan ook niet, want de AppStore in de lucht houden kost Apple vrijwel niets. De 30% die Apple pakt is voor 99% winst. Dat andere stores iets vergelijkbaars doen praat dat niet goed, bovendien doen andere stores dat niet op dezelfde manier. Bij alle andere stores heb je alternatieven, je kunt bijvoorbeeld kiezen om Steam te gebruiken en een percentage af te dragen of zelf alles wat Steam biedt na te bouwen en dat percentage dan zelf te houden. Je kunt niet kiezen om Apple links te laten liggen en het percentage zelf te houden, want dan kunnen klanten je app helemaal niet downloaden. Daarnaast doet Steam ook nog eens veel meer dan de AppStore, je krijgt echt iets terug voor je bijdrage. Bij Apple krijg je voor 30% van jouw omzet het recht dat gebruikers jouw app mogen gebruiken, meer krijg je niet.

En om mensen voor te zijn die zeggen dat Apple een ecosysteem heeft opgezet en dat je daarvoor betaalt: daar heeft de consument al (veel teveel) voor betaald. Dat ze daarmee wegkomen is prima, dat heet marktwerking. Die marktwerking werkt Apple actief tegen als het om apps gaat.
SirLenncelot @BRAINLESS0116 augustus 2024 17:49
Je kunt niet kiezen om Apple links te laten liggen en het percentage zelf te houden.
Net zoals mensen niet verplicht zijn om iets van Apple te kopen is een developer ook niet verplicht ervoor te ontwikkelen.
loki504 @SirLenncelot16 augustus 2024 19:41
maar voor bv dating apps is een breedere klanten bestand wel noodzakelijk. en wil je de concurrent bij houden zal je wel moeten.
BRAINLESS01 @SirLenncelot16 augustus 2024 20:54
Dat gaat niet op, omdat je dan 50% van de markt misloopt. Apple dwingt je om te kiezen voor de AppStore en zegt vervolgens: ja, maar als je voor de AppStore kiest moet je 30% afdragen.

Het zou werken als Apple opgesplitst werd in verschillende bedrijven, waarbij het AppStore bedrijf en de telefoonproducent eigen keuzes kunnen maken. In dat geval krijg je ongetwijfeld andere AppStores, want daar is de telefoonproducent dan bij gebaat. Die verschillende stores kunnen dan een eigen percentage rekenen (of 0%), en de stores met een hoger percentage moeten dan toegevoegde waarde bieden waardoor ontwikkelaars daar toch voor willen kiezen.
SirLenncelot @BRAINLESS0117 augustus 2024 00:08
Maar voor die 30% krijg je dus toegang tot 50% van de markt.
BRAINLESS01 @SirLenncelot18 augustus 2024 15:15
Precies, dus 0 toegevoegde waarde, maar wel een kunstmatige grens. Die praktijken zijn binnenkort gelukkig niet meer mogelijk.
Snowfall @BRAINLESS0117 augustus 2024 01:50
Ik draag maar 15% af hoor.
ABD @CharlesND16 augustus 2024 16:45
Zoveel mogelijk geld proberen te verdienen met gratis games doen speluitgeverijen toch allemaal? Bij Epic Games spelletjes kun je tenminste nog zeggen dat het gaat om de skills. Wat bij fremium games uitgevers - de bedenkers van het concept - nooit het geval is geweest. Uiteindelijk kun je Fortnite etc gratis spelen zonder beperkingen.

Belangrijker is dat dit los staat van de zaak die Epic Games aanhangig maakt en daarom zou je het moeten scheiden; skins aanbieden voor geld is volkomen anders dan een spel opnemen in je gamestore. Maar dit verschil moet je kunnen inzien, en hoe lastig dat is, snap ik best. We hebben allemaal bias, want onze hersenen zijn anders getraind.

Jij vindt van niet, maar ik heb het verweer van Epic naar monopolisten Apple en Google altijd legitiem gevonden, omdat ik vind dat deze storehouders wel degelijk buitensporig veel geld verlangen. Ik vind geld verdienen met bloed, zweet en tranen van een ander niet netjes, laat staan 30%. Dat vind ik een absurd en schunnig hoog percentage.

[Reactie gewijzigd door ABD op 16 augustus 2024 18:41]

Bossie @ABD16 augustus 2024 17:01
Wat vind je dan wel niet van belastingen?
ABD @Bossie16 augustus 2024 18:40
Wat ik al aangaf in de 2e alinea. Het is heel lastig om in een discussie verschillende onderwerpen te scheiden. Voor mij is het onderwerp belastingen volkomen anders dan een vergoeding om je app in een online winkel te mogen plaatsten, maar voor jou zijn dit blijkbaar dezelfde onderwerpen.

Vind je het heel erg dat ik geen antwoord geef op een ander onderwerp?
DdeM @Rhinosaur16 augustus 2024 15:43
" Epic is niet het eerste bedrijf waar je aan denkt wat pro-consumer acties betreft"

Als je de keuze hebt tussen geld mislopen en geld verdienen, wilt iedereen wel pro consumer zijn :Y)
marsian @DdeM16 augustus 2024 15:59
Ga er gerust vanuit dat epic met name pro-epic is en er vooral zelf beter van wil worden.
Rhinosaur @marsian16 augustus 2024 16:09
Ik heb daar geen moeite mee, zolang het een consumer win in. Apple wil ook rijk worden en is vooral pro-Apple, maar schaadt de consument wel. Keuze is dan snel gemaakt.
shinoken__ @Rhinosaur16 augustus 2024 16:12
Welke consument?
watercoolertje
@shinoken__16 augustus 2024 16:23
Vrijwel alle consumenten op de lange termijn, ook degene die er gevoelsmatig op achteruit gaan en zelfs consumenten die geen eens klant zijn bij Apple. Meer concurrentie is vrijwel altijd goed, misschien niet als je door de bomen het bos niet ziet maar met maar 2 giganten die met hun macht alles van de consument EN developers af kunnen dwingen natuurlijk wel.
Rhinosaur @shinoken__16 augustus 2024 16:40
Antwoord is haarfijn door @watercoolertje gegeven. Ik zal nog even met voorbeelden aanvullen. Het punt is vooral dat Apple denkt dat de iPhone van Apple is als ik ervoor betaald heb. De iPhone is van mij als ik daarvoor heb betaald. Ik moet zelf kunnen bepalen wat ik daar wel of niet op installeer. Tot nu toe was wetgeving er nog niet, maar die is er nu. Ik heb nu keuze om applicaties buiten de App Store te installeren, omdat ik alternatieve stores wil. Ze kunnen mijn favoriete app niet omleggen, omdat ze in plaats van bijvoorbeeld 30% naar 50% marge willen volgend jaar. Mijn app-ontwikkelaar heeft keuze om de app die ik gebruik buiten de App Store om aan te bieden.
  • Planned obsolesence; bewust devices vertragen zodat mensen sneller moeten vervangen
  • Hardware onmogelijk repareerbaar maken zodat kleine reparateurs niks kunnen
  • Als je dan toch iets zelf laat repareren krijg je levenslang vervelende meldingen die je niet uit kunt zetten
  • Vendor lock in in een ecosysteem waar gewoonweg geld de enige motivatie is. Weinig mis mee, maar probeer maar eens goed over te stappen naar een ander systeem
SgtElPotato @Rhinosaur16 augustus 2024 16:57
Dat moet helemaal niet, je gaat toch zelf akkoord met wat je koopt. Het is zo ingericht en daar moet je het mee doen. Bij mijn auto kan ik ook geen andere software zonder moeilijk te doen installeren, of harder rijden dan 170 omdat sommige fabrikanten dat voor mij bepalen…
BHD294 @SgtElPotato16 augustus 2024 19:29
Beetje een ... Voorbeeld een auto, een auto kan harder door bv chiptuning enz.
marsian @Rhinosaur16 augustus 2024 19:35
Zowel voor jou als voor epic gelt: je wist dit voordat je Apple kocht/ apps ervoor begon te maken.

In het geval van Epic begonnen ze het pas een probleem te vinden toen ze zelf een rekensom hadden gemaakt hoeveel ze konden verdienen als ze het anders deden. En als je dit in een altruïstisch papiertje verpakt is de consument ook blij.
Ge0force
@Rhinosaur16 augustus 2024 22:22
Wat je opnoemt zijn inderdaad naaistreken van Apple, maar toch blijft de consument iPhones kopen terwijl er smartphones van tientallen andere merken te krijgen zijn. Waaronder jijzelf blijkbaar, dus ik vind je opmerkingen hier erg bizar.
iAR @Ge0force17 augustus 2024 14:16
Het hangt er vanaf hoe je het onderscheid maakt. Ik wil geen Android gebruiken, dan is er tegenwoordig maar 1 keuze. Als je Android wilt, heb je meer telefoons om te kiezen.
lenwar
@Rhinosaur17 augustus 2024 11:55
Even advocaat van de duivel:
Ik moet zelf kunnen bepalen wat ik daar wel of niet op installeer
Van wie moet dat?

De software van mijn wasmachine laat niet toe dat ik mijn was 6x naspoel met koud water. De software van mijn oven laat niet toe dat hij 24 uur aan staat, enz.

Dat zijn ook twee legitieme voorbeelden van zaken waarvan ik vind dat ik dat moet kunnen instellen.

Begrijp me niet vekeerd hè? Ik vind dit ook een positieve ontwikkeling, maar het zou moeten kunnen vind ik iets te sterk. Ik heb er bijvoorbeeld geen moeite mee dat Apple nog steeds alle apps ondertekend voordat ze via een andere appmarktplaats geïnstalleerd kunnen worden, maar er zullen ook zat mensen zijn die dat ook maar niks vinden.

Geloof maar dat die 15/30/50% naar de appmaker gaat en dat jij en ik daar niks van zullen merken. Ik zeg niet dat dat erg is, maar als een appmaker een percentage moet afdragen is dat diens probleem. Niet die van mij. Ik ga niet andermans slachtofferrol aannemen. Het is uiteraard fijn dat de appmakers nu een keuze hebben in welke appmarktplaats zij hun spullen aan bieden. Maar dat is puur voor hen.
watercoolertje
@DdeM16 augustus 2024 15:48
Als je de keuze hebt tussen geld mislopen en geld verdienen, wilt iedereen wel pro consumer zijn :Y)
Muv Apple dan :Y)
W32.il0veyou @Rhinosaur16 augustus 2024 16:30
Ik vond het juist top. Nou krijg je net als op Android zo’n wirwar aan meuk
JakkoFourEyes @W32.il0veyou17 augustus 2024 21:52
Wirwar aan meuk
Interessante opmerking. Heb je voorbeelden? Vrijwel alles is via de Play Store beschikbaar.
PhilipsFan @Rhinosaur16 augustus 2024 20:14
Je bedoelt natuurlijk "Apple rekende 30% van de omzet, en dit gaat nu naar Epic". Of dacht je echt dat Epic dit doet uit de goedheid van z'n hart? Ze willen gewoon die pegels ook en daarvoor hebben ze het op de een of andere manier voor elkaar gekregen om een goedwerkend ecosysteem waar miljoenen gebruikers ontzettend blij mee zijn, open te breken.

Of denk jij echt dat mobiele apps hierdoor goedkoper gaan worden? Of makkelijker te installeren? Of beter toegankelijk? Je komt bedrogen uit. De commissie wordt echt niet teruggegeven aan consumenten, die gaat naar Epic. Voor consumenten wordt het alleen maar moeilijker, want die hebben straks 200 verschillende appstores nodig, met elk hun eigen bijbehorende betaalmethodes, abonnementstructuur en account. Aan de apps gaat niks veranderen. Alternatieve appstores die niet onder de regels van Apple vallen, zullen allerlei vieze abonnementen gaan aanbieden die maar heel moeilijk weer zijn op te zeggen. En er zullen duizenden 'fart' apps worden gaan aangeboden waar je absoluut geen waar krijgt voor je geld.

En dan heb ik het nog niet eens over de veiligheid. Wie controleert de apps die via alternatieve appstores gaan worden aangeboden? Epic? Ik dacht het niet. Die willen alleen maar geld verdienen. Als ze 30% commissie kunnen vangen over malware dan zullen ze dat nog doen.

Echt. Apple is het meest consumer-minded bedrijf wat er bestaat. Er is een reden dat iedereen graag een iPhone wil hebben, en het is niet de prijs! Overigens rekent Google ook gewoon 30% commissie in de Playstore, maar daar hoor je niemand over...
m_snel @Rhinosaur16 augustus 2024 22:47
Ze zijn er gelukkig gewoon uitgezet omdat ze de voorwaarden niet nakwamen. En terecht natuurlijk want ze bleven die overtreden.
Maar wellicht download u straks een mooie app bij een alternatieve Store die uw bankrekening leegzuigt.
Er zijn gewoon apps die 400,- euro afschrijven voor wat leuke plaatjes.
Bij Apple krijg je dan gewoon je geld terug, en je mag ze zelfs houden.
Staat dat ook in uw nieuwe store ?
SpoekGTi @Rhinosaur16 augustus 2024 18:52
Apple is nooit pro consumer geweest man, niet onder Jobs en niet onder Cook.

Apple is namelijk een bedrijf en die moeten geld verdienen, dan moet je niet pro consumer zijn. Dan moet je alles in het werk stellen om ergens iets aan te verdienen.

Jouw uitleg van store is al niet beter, Apple biedt een gesloten systeem aan en een volwaardige controleerbare omgeving om apps te publiceren en te verspreiden. Daar wordt die 30% voor gerekend zodat je het niet allemaal zelf hoeft te doen
ASx2608 16 augustus 2024 15:28
Ik heb zojuist Fortnite gedownload op de Altstore PAL. Erg gemakkelijk en was erg snel. Nadat Altstore PAL gisteren gratis werd, was ik best wel verrast dat het er nu al op stond. Zowel Fortnite en Fall Guys zijn nu op Altstore Pal

[Reactie gewijzigd door ASx2608 op 16 augustus 2024 15:30]

xoniq @ASx260816 augustus 2024 18:30
Toevoeging voor volledigheid; Wel ff de Epic repo toevoegen. (Anders zie je ze niet)
TigerXtrm 16 augustus 2024 20:05
De dag die je wist dat zou komen. Dit is waar het Epic allemaal om te doen was, met hun good guy campagne. En nu komt de grote grap. Nu zijn het alleen nog hun eigen apps die je daar kan downloaden. Maar voor het jaar voorbij is garandeer ik je dat bepaalde apps groot geld aangeboden krijgen om exclusief via de Epic store beschikbaar te zijn, en dan bedoel ik niet alleen games.

En laten we wel wezen, Epic is de enige die wint in dit scenario. Geen enkele gebruiker zit te wachten op meerdere appstores. Apple zit niet te wachten op meerdere appstores. Google zit niet te wachten op meerdere appstores.

Fuck. Epic.
m_snel @TigerXtrm16 augustus 2024 22:39
Epic doet het zogenaamd voor de gebruiker maar dat is natuurlijk pure onzin. Eigenlijk is door consumenten organisaties nog weinig verandering afgedwongen.
Het zijn dus voornamelijk andere bedrijven die blijkbaar moeite hebben om genoeg te verdienen.
Viper1995 @TigerXtrm17 augustus 2024 10:30
Ik moet zeggen dat het laatste deel ik het volledig mee eens ben, ik heb juist altijd een iPhone gehad om de specifieke reden dat ik geen behoefte had aan een 'open' Android telefoon. Ik wil gewoon een plek hebben waar ik het vandaan haal geen gezeik, geen store waar 500 kopie apps in staan (al is dat vandaag de dag beter) en al dat soort fratsen.

Dat neemt niet weg dat ik ook die 30%-regel echt compleet niet correct vind, maar ik vind de manier waar op het nu opgelost is gewoon verkeerd. Daar had een cap op moeten gelegd worden niet hoe het nu opgelost is imho
WhatsappHack
@Remzi199319 augustus 2024 18:17
Ik snap niet …
Dat je het niet snapt is duidelijk ja. Daarom is dit ook nogal ironisch:
Echt waar hersenloze domme reacties hier.
Misschien als je iets niet snapt, dat je in het vervolg dan even vraagt om uitleg waarom iemand iets als probleem beschouwt in plaats van meteen zo hoog van de toren te blazen. Draagt ook niets bij aan de sfeer…

Dat gezegd hebbende is je post ook heel erg kort door de bocht en imho weinig doordacht. Het probleem is dat bedrijven als Epic, Spotify, META, etc. (om wat laaghangend fruit te noemen) elk zo hun eigen redenen hebben genoemd waarom ze een eigen Store willen bouwen. Epic omdat ze meer geld willen verdienen en het arbitrage proces van Apple (vaak in voordeel ouders jonge kinderen) niet appreciëren. META omdat Apple’s anti-tracking methode die de privacy van iPhone gebruikers enorm verbeterd heeft (tenzij uitgeschakeld, maar default is aan) ze miljarden kost en ze die graag willen omzeilen om weer volop gebruikers te kunnen tracken. Spotify eveneens voor meer geld. Microsoft heeft een minimale hint gegeven, maar daarvan betwijfel ik dat ze overstappen; maar het risico bestaat en dan raak je ook de zakelijke markt hard.

Dit zijn stuk voor stuk bedrijven met apps die veel mensen gebruiken en zelfs afhankelijk van kunnen zijn om tal van redenen. Als die opeens in een andere store komen te staan, dan heb ik dus helemaal niet meer in de hand of ik het wel of niet gebruik; dan kan ik niet anders dan akkoord gaan met het sideloaden, de voorwaarden van die store en diens privacybeleid. Dat is geen keuze, want als ik het niet doe kan ik m’n telefoon niet meer gebruiken zoals ik wil, zoals ik het bedoeld had en wat vóór de onnodige overheidsbemoeienis ook totaal geen probleem was. De ontwikkelaars krijgen opeens een enorme lading macht om de consument te dwingen iets te doen waar zij daarvoor niet toe gedwongen konden worden en gewoon de keuze hadden voor een open of gesloten ecosysteem.

Misschien ben jij het er niet mee eens dat dat een probleem is of vind jij het voor jezelf geen probleem. Prima. Ik vind dat echter wél een enorm probleem, baal ervan dat mij de keuze de facto geheel ontnomen wordt zonder enige goede reden; zeker als de standaardisering wegvalt en ik ook op tig plekken m’n ANW+Betaalgegevens moet achterlaten.

Dit zijn overigens niet eens “doom scenarios”, maar wat voornoemde bedrijven gewoon benoemd hebben te gaan doen en Epic dus als eerste ook werkelijk is gaan doen. En de consument is over het algemeen de grote verliezer.
Viper1995 @Remzi199320 augustus 2024 09:03
Ik moet zeggen dat ik je reactie wel erg heftig vind, mijn hemel zeg ik kom hier op Tweakers om op een normale fatsoenlijke manier te discusseren. Om dan dom en hersenloos genoemd te worden gaat mij echt veels te ver.

Maar goed dat hier buiten gelaten: ik zal zeker andere app stores installeren en ben dat zeker ook niet vanp plan om dit vrijwillig te doen. Waar ik wel alleen bang voor ben is bijvoorbeeld partijen als Epic mij gaan forceren om een alternatieve app store te installeren omdat ik anders niet hun apps kan krijgen. Niet dat ik iets van Epic heb maar het idee. Ik gebruik veel van Microsoft en als zei het idee gaan krijgen (ik noem maar wat) dan omet ik het wel doen. Terwijl ik als eindgebruiker totaal geen probleem heb met hoe de app store werkt.
En zelfs als ontwikkelaar heb ik er echt geen probleem mee: ik heb altijd het proces niet als vervelend gevonden. Ik moet zeggen dat al mijn collega's altijd liepen te vloeken alleen ik wist na een tijdje super goed wat wel en niet kon. En die 30% zoals al gemeld ben ik het ook niet mee eens.
TNG128MB 16 augustus 2024 15:36
voor iphone minimum 17.6 nodig.
Heb een goednieuwe iphone 14 en gaat nog niet.
Dizzy @TNG128MB16 augustus 2024 15:45
Misschien handmatig even kijken of er een update is? mijn iphone 14 zit op 17.6.1
Seal64 @TNG128MB16 augustus 2024 15:46
Na, und?

Allereerst - wat is gloednieuw? De 14 is van september 2022 dus zo nieuw is dat toestel niet, maar die werd standaard geleverd met IOS16. Misschien even kijken of je daar geen updates voor hebt openstaan.
DLeijen @TNG128MB16 augustus 2024 15:48
Dat is toch echt een kwestie van zelf even de update installeren?
Carlos0_0
@TNG128MB16 augustus 2024 16:00
Misschien moet je telefoon eens updaten ;)

17.6 kwam uit op 29 july
17.6.1 op 7 augustus

beide voor alle telefoons die ios17 draaien, dus ook de iphone 14.
TNG128MB @Carlos0_017 augustus 2024 01:55
ach had ik daar nog niet aan gedacht om te updaten ! sjonge jonge toch ! :|
InFamous @TNG128MB17 augustus 2024 22:11
Hier idem
EN-IS 16 augustus 2024 15:12
Installeren op Android/iOS
- https://store.epicgames.com/en-US/mobile
michaelkamen 16 augustus 2024 15:30
Zojuist op Android geinstalleerd.
Ik snap dat het best wel wat stappen behelst (je kunt niet zomaar onbekende .apk bestanden installeren), maar om de download link nu alleen in de instructievideo te stoppen vind ik wat jammer.
Heedless @michaelkamen16 augustus 2024 15:36
Kan je niet gewoon rechtsboven op "install" klikken op epicgames.com? Lijkt wel te werken voor iOS.
michaelkamen @Heedless16 augustus 2024 15:38
Aah :D Die had ik niet gevonden.. :+
FeareX 16 augustus 2024 17:07
Mooie ontwikkeling dat de eindgebruiker meer flexibiliteit geboden krijgt. Maar als ik heel eerlijk ben, dan ben ik nog steeds heel huiverig met installaties buiten de App-/Play Store om. Ik laat deze dan ook passeren. Er staan teveel belangrijke gegevens op m'n telefoon.
Remzi1993 @FeareX19 augustus 2024 04:43
Op Android gebruik ik al jaren de bekende open source app store F-Droid naast de Google Play store en geen enkele problemen tot nu toe. Allemaal bangmakerij, maar de keuze is aan jou en daarom is het een overwinning voor de markt. Concurrentie hoort in een gezonde kapitalistische maatschappij. Zonder concurrentie heb je eigenlijk een falende kapitalistische maastshcappij.
P. vd Loo 16 augustus 2024 16:20
Hoop gedoe voor de doorsnee gebruiker. Gaat hem niet worden zo. Heeft Apple toch weer mooi voor elkaar gekregen.
telenut @P. vd Loo16 augustus 2024 16:25
tot er een specifieke en populaire app goedkoper of gratis in die store komt, terwijl die in een andere betalend is.
NicoJuicy @telenut16 augustus 2024 16:37
Dat lukt toch niet altijd.

Epic heeft heel veel pogingen gedaan om marktaandeel van Steam af te troeven.
Amazon ook met hun Android Store
Rzarect0r 16 augustus 2024 16:43
Damn Fortnite loopt beter op een iPhone 13 dan een pixel 8, Apple wins again baby :Y)
greatkz @Rzarect0r16 augustus 2024 21:37
De pixel reeks heeft dan ook geen hoogstaande rekenkracht. Beter met een Snapdragon 8 gen 2 of hoger toestel vergelijken dan.
Rzarect0r @greatkz17 augustus 2024 10:30
Klopt, maar toch wel triest dat een 1000 euro toestel uit 2023 (en ook de Pixel 9 met dezelfde GPU) het straks gaat afleggen tegen een iPhone uit 2021.

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