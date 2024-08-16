Epic Games brengt Store-app uit voor Android en iOS

Epic Games heeft vrijdag de Epic Games Store-app voor Android en iOS uitgebracht. De iOS-versie van de winkelapp is echter alleen nog beschikbaar binnen de Europese Unie. Via de app kunnen onder meer de mobiele versies van Fortnite en Fall Guys worden gedownload.

Epic Games meldde eerder al dat de mobiele appwinkel voor het einde van het jaar zou verschijnen. De app kan via de mobiele webbrowsers op smartphones en tablets worden gedownload, schrijft Epic Games in een blogpost. Ook komen Fortnite, Rocket League Sideswipe en Fall Guys beschikbaar voor de appwinkel AltStore PAL. Later worden de games uitgerold naar meer thirdpartyappwinkels.

De ontwikkelaar en uitgever zegt verder dat het installeren van de appwinkel langer duurt, doordat 'Apple en Google opzettelijk slechte installatie-ervaringen maken die vol zitten met meerdere stappen, verwarrende apparaatinstellingen en afschrikwekkende waarschuwingsschermen'.

Sinds de invoering van de DMA zijn grote techbedrijven zoals Apple en Google verplicht om bepaalde platforms open te stellen. Apples iOS-besturingssysteem en Android van Google vallen daar ook onder. Sindsdien kunnen ontwikkelaars hun eigen appwinkels onder bepaalde voorwaarden beschikbaar stellen binnen de EU.

Epic Games is al langer verwikkeld in een juridische strijd met Apple en Google wegens hun vermeende monopolie op de appdistributie op hun mobiele platforms. Apple kreeg in 2021 voor een groot deel gelijk van de rechter, al had het bedrijf wel de concurrentie belemmerd. Epic Games kreeg in zijn zaak tegen Google gelijk van de jury.