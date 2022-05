Als je het nieuws volgt op Tweakers, kan het je haast niet zijn ontgaan. Deze week is de rechtszaak begonnen tussen Epic en Apple over afdracht in de App Store en bij in-app betalingen. Het is een rechtszaak waarbij veel op het spel staat, pun intended. Epic is begonnen aan een strijd op meerdere fronten tegen gesloten platformen, om zo eigen downloadwinkels en betaalmethodes te kunnen en mogen aanbieden. Bovendien, zo zegt Epic, vindt het bedrijf gesloten platformen uit filosofisch oogpunt geen goed idee, omdat het de houders van die platformen te veel macht geeft.

Het is een van de bekendste commercials van Apple ooit. Een in wit en rood geklede vrouw slingert een hamer tegen een groot scherm aan waar allemaal in grijs geklede mensen naar keken. De variant op George Orwells 1984 was hét statement van de rebel Apple tegen het toenmalige establishment, vooral IBM.