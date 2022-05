Microsoft bevestigt nooit winst gemaakt te hebben op Xbox-hardware

Microsoft heeft nooit winst gemaakt op zijn Xbox-consoles. Dat zegt de fabrikant tijdens de rechtszaak tussen Epic en Apple. Het is algemeen bekend dat fabrikanten consoles veelal met verlies verkopen, maar Microsoft heeft dat nooit bevestigd.

Xbox-topvrouw Lori Wright kreeg tijdens de rechtszaak de vraag wat de winstmarge is op Xbox-consoles, waarop ze antwoordde: "We verkopen de consoles met verlies". Op de vraag of Microsoft ooit winst heeft gemaakt op de verkoop van Xbox-consoles, antwoordde ze "Nee". Een gespreksverslag staat op Twitter.

De vragen werden gesteld in het kader van verdienmodellen en commissies die platforms hanteren. Wright gaf aan dat de Xbox-divisie alleen winstgevend kan zijn door het rekenen van 30 procent commissie bij het verkopen van games en dlc via de downloadwinkel op de console. Dergelijke inkomsten compenseren het verlies dat wordt gemaakt met de hardwareverkopen.

Onlangs maakte Microsoft bekend de commissie voor pc-games in de Microsoft Store te verlagen naar 12 procent. Dat gaat vanaf augustus in. Volgens documenten die bij de rechtszaak zijn vrijgekomen, had Microsoft ook plannen om datzelfde te doen voor Xbox-games, maar Wright zegt dat Microsoft dat toch niet gaat doen.

Consoles onder de kostprijs verkopen is een gebruikelijke gang van zaken. Sommige consoles worden na verloop van tijd wel winstgevend, omdat het goedkoper wordt om de hardware te produceren. Vaak gaat dat echter ook gepaard met prijsverlagingen en hanteren fabrikanten verliezen.

Analist Daniel Ahmad merkt op dat de PlayStation 4 wel winstgevend werd, omdat de adviesprijs jarenlang op 299 dollar werd gehouden. Microsoft verlaagde de prijzen van zijn Xbox One in dezelfde periode, terwijl Sony dat niet deed. Alleen Nintendo heeft een andere strategie, de Switch was juist ontworpen om zo snel mogelijk winstgevend te worden en is dat ook. De handheld heeft relatief goedkope hardware.

'2,2 miljard dollar winst voor Xbox-divisie in 2019'

Hoewel de consolehardware zelf geen winst oplevert, is de Xbox-divisie wel winstgevend. Microsoft maakt bij zijn kwartaalcijfers geen specifieke omzet- en winstcijfers van de Xbox-divisie bekend, maar bij de rechtszaak is een document vrijgegeven dat daar meer duidelijkheid over geeft.

Zo zet Microsoft zijn Xbox-divisie in een rijtje met gamebedrijven die in 2019 meer dan een miljard dollar winst maakten. Het exacte bedrag is weggelakt, maar Microsoft staat tussen Nintendo en Activision-Blizzard, die respectievelijk 2,3 miljard en 1,6 miljard dollar verdienden dat jaar. Op een andere slide zijn de namen van de bedrijven weggelakt, maar staan wel de bedragen. Daar staat een bedrag van 2,2 miljard dollar. Vermoedelijk was dat dus de winst van de Xbox-divisie in 2019. De winst komt uit de verkopen van games en abonnementen, zoals Xbox Live Gold en Game Pass.

Microsoft maakt in het document ook profielen van concurrenten. Zo becijfert het bedrijf dat Nintendo in 2019 een omzet had van 5,9 miljard dollar uit hardware, met een nettowinst van 332 miljoen dollar. Sony zou dat jaar 5,1 miljard dollar omzet gehaald hebben uit consolehardware en daar 1,7 miljard dollar verlies op hebben gemaakt. De vergelijkbare cijfers van Microsoft zijn weggelakt in het document.