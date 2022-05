Halo Infinite heeft meer dan 20 miljoen spelers en had 'beste Halo-launch ooit'

Halo Infinite is sinds het spel is uitgebracht door meer dan twintig miljoen gamers gespeeld, maakt Microsoft bekend. Daarmee heeft de game de 'grootste Halo-launch' ooit. De game heeft free-to-play-multiplayer; de uitgever zegt niet hoeveel gamers de singleplayer hebben gespeeld.

Microsoft-ceo Satya Nadella noemt het cijfer van twintig miljoen spelers bij de kwartaalcijfers van het bedrijf en zegt niet hoeveel consumenten het spel hebben gekocht, of hebben gespeeld via een Game Pass-abonnement. De Gaming-tak van Microsoft heeft acht procent meer opgeleverd dan een jaar eerder, Xbox-hardware leverde vier procent meer op. Dit laatste cijfer is hoger dan Microsoft verwachtte, het bedrijf zegt dat dit hoger uit kon vallen doordat het meer consoles heeft kunnen leveren dan verwacht.

Omzet uit Microsofts content and service-tak steeg met tien procent, wat lager was dan verwacht. Hoewel het bedrijf meer first-party-games en Game Pass-abonnementen wist te verkopen, zouden games van externe ontwikkelaars minder hebben opgeleverd dan verwacht. Microsoft heeft nu ruim 25 miljoen Game Pass-abonnees.

Microsofts omzet bedroeg in het afgelopen kwartaal 51,7 miljard dollar, het netto-inkomen was 18,8 miljard dollar. Deze bedragen zijn respectievelijk 20 en 21 procent meer dan een jaar eerder. Grootste stijger was Intelligent Cloud, met 26 procent naar 18,3 miljard dollar. Dit kwam voor een deel doordat Azure 'en andere clouddiensten' met 46 procent stegen, waardoor inkomsten uit serverproducten en clouddiensten met 29 procent kon stijgen.

More Personal Computing leverde 15 procent meer op, ofwel 17,5 miljard dollar. Dit kwam doordat de omzet uit Windows OEM met een kwart steeg en omdat inkomsten uit Search en nieuwsadvertenties met 32 procent steeg. Hier valt ook de Xbox-tak onder. Productivity and Business Processes leverde 15,9 miljard dollar op, ofwel 19 procent meer. Dit komt doordat LinkedIn 37 procent meer omzet opleverde en doordat het aantal Office-abonnees steeg. Nu heeft Microsoft 56,4 miljoen 365-consumentenabonnees.